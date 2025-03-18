以色列空襲加沙404死562傷　哈馬斯：加沙政府領導人達利斯身亡

以色列空襲加沙，據加沙衛生部指，增至404人死亡、562人受傷。根據哈馬斯公布身亡的4名高級官員名單，死者包括加沙政府領導人達利斯（Issam al-Da’alis）。



以軍：繼續攻擊目標

以色列軍方指，會繼續攻擊位於加沙走廊的哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）目標。

以色列空襲加沙北部傑巴利耶（Jabalia），當地一片頹垣敗瓦，圖為3月18日（Reuters）

哈馬斯駐加沙政府媒體辦公室稱，死亡的高級官員包括達利斯、哈馬斯司法部負責人Ahmad al-Khatta、哈馬斯內政部負責人Mahmoud Abu Watfa、哈馬斯本土安全部負責人Bahjat Abu Sultan。

哈馬斯在聲明稱，這些領導人及其家人遭到以軍飛機的直接攻擊，最後殉難。

2025年3月18日在加沙地帶南部，當地房屋遭以軍攻擊破壞，現場滿是瓦礫（REUTERS）

新華社較早前也引述巴勒斯坦加沙地帶消息人士稱，被視為加沙地帶政府領導人的達利斯死於以色列軍隊對加沙地帶的軍事行動。

中國外交部發言人毛寧3月18日表示，中方高度關注當前的巴勒斯坦與以色列局勢，希望各方能夠切實推動停火協議連續有效執行，避免採取任何可能導致局勢升級的舉動，防止造成更大規模的人道主義災難。

也門胡塞武裝發表聲明，譴責以色列方面「恢復侵略加沙地帶並襲擊加沙地帶平民」。胡塞武裝表示，將繼續支持加沙地帶的巴勒斯坦人民，並升級對抗措施。