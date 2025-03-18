李在鎔稱三星面臨生死存亡　要求高層以堅決心態應對AI時代挑戰

據韓聯社報道，三星電子公司董事長李在鎔敦促高層抱有「決一死戰」的心態，以應對AI新時代帶來的巨大挑戰。他並稱三星失去內生動力，要求三星高層「應對危機不留餘地」。



報道引述消息人士稱，三星集團上個月開始組織三星電子等子公司的2000多名高層培訓，並在培訓現場播放影片，概述公司策略轉型的必要性，影片也分享已故創始人李秉喆和已故前任掌門人李健熙的管理理念。

2017年3月2日，三星電子位於韓國華城的半導體工廠。（Getty）

雖然李在鎔並未在影片中露臉，但影片引用他所說的話：「三星正面臨生死存亡，我們需要從高層進行深刻反思，」此話強調形勢的緊迫性。 「我們必須為未來投資，即使這意味着犧牲眼前的利潤。」此外，參與會議的高層還獲贈一塊寫有李在鎔寄語的水晶牌。

三星在AI半導體領域一直舉步維艱，特別是在高頻寬記憶體（HBM）方面，落後於競爭對手SK海力士公司。而其主要業務，包括電視、智能手機和動態隨機存取記憶體（DRAM），去年的市佔率也都出現下滑。

2024年10月23日，韓國首爾舉行2024年韓國電子展，圖為三星電子的展位。（Reuters）

根據其最新業務報告，三星電子電視全球市佔率從2023年30.1％下降到去年28.3％。同期，智能手機市佔率從19.7%下降到18.3%。其在DRAM市場佔主導地位，但份額也從42.2%下降到41.5%。