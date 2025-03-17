韓國教育競爭激烈引發家長焦慮　6歲前幼兒月均補習費達7800元

韓國政府首次公開幼兒課外輔導市場的統計數據，未滿六歲的學齡前嬰幼兒家庭，每月平均課外輔導費達145.4萬韓元（約7,811港元）。由於幼兒課外輔導費用高昂，並呈現低齡化趨勢，此次調查在社會引發廣泛討論。



韓國政府公布的《2024年幼兒課外輔導費試驗調查》還顯示，「英語幼兒園」的幼兒英語補習費用更高，月均達154.5萬韓元（約8,276港元）。

在韓國，不少孩子都會上私人英語補習班。（Reuters）

此次調查覆蓋1.3萬多名六歲以下幼兒的家長，調查時間為2023年7月至9月。數據顯示，17%的家庭為幼兒報名三小時以上（半日制）培訓班，這些幼兒的月均輔導費用為145.4萬韓元。

本次調查如實揭示了不同收入家庭在幼兒課外輔導上的巨大差距。數據顯示，月均收入800萬韓元以上的家庭，幼兒人均月均課外輔導費達32.2萬韓元；月均收入不到300萬韓元的家庭僅為4.8萬韓元。兩者相差6.7倍，突顯了家庭經濟狀況對幼兒教育資源獲取的影響。

韓國補習熱潮未減，甚至出現低齡化趨勢。（Reuters）

2017年韓國政府曾首次進行幼兒課外輔導費試驗調查，但當時並未公開結果。然而，近年來低齡化課外輔導市場過熱，甚至出現了「四歲考試」和「七歲考試」等競爭機制，為此政府決定公開數據。

據了解，「四歲考試」是指家長讓三歲幼兒參加英語能力等級測試，合格後可進入「英語幼兒園」或幼兒英語補習班；「七歲考試」是指在小學入學前，孩子需通過測試才能進入知名數學、英語補習班。

由於這類考試的普及，許多幼兒還需經歷「小學大班」「英才入學考試班」等銜接課程，進一步加重了家庭的教育支出和焦慮感。

2023年11月16日，韓國首爾高中學生參加「大學修學能力試驗」（俗稱韓國高考）。（Reuters）

面對日益擴張的幼兒私教育市場，政府計劃提升公共教育質量，並強化補習班監管，防止市場過熱。

教育部說，英語課外輔導需求上升，政府去年已開發三至四歲公共英語課程，並於今年全面推廣至託兒所和幼兒園。同時，2023年政府已全面調查幼兒英語補習班，並採取監管措施，今年將繼續規範補習班收費，防止惡性競爭。

業內擔憂，低齡化私教育的擴張或將加劇高年級課外輔導競爭。民間團體「不用擔心私教育的世界」說，政府應制定最低限度法律，防止私教育過度擴張，減輕家庭教育負擔。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

