韓國醫療人手緊張　越南孕婦被13間醫院拒收　被迫在救護車上分娩

在韓國醫療危機中，一名懷孕的越南婦女在仁川國際機場暈倒，經過兩個小時的尋找，沒有醫院願意接收，最終在救護車上分娩。



急救部門報告指，這名孕婦在當地時間3月16日中午12時20分左右在機場暈倒。

越南新聞網站越南快訊引述《韓國時報》的報道說，她最初由救護車轉移到與首爾接壤的仁川仁荷大學醫院，但醫院以產科醫生短缺為由拒絕接收她。在13家醫院拒絕接收她後，急救人員聯繫首爾和京畿道的醫院。然而，許多醫院詢問她懷孕多久了。由於語言障礙，信息無法傳達，這些醫院也拒絕接收她。

韓國醫生罷工：2024年3月3 日，韓國首爾大批醫生參加集會，抗議政府增加醫學院招生名額的計劃。（Reuters）

韓國《中央日報》報道，在仁荷大學醫院外的救護車裏等待時，這名婦女開始感到劇烈腹痛，羊水破了。醫護人員實施緊急手術，下午2時33分成功接生男嬰，此時距離首次緊急呼叫已過去兩小時13分鐘。

目前尚不清楚這名婦女是韓國遊客、離境旅客還是居民。

仁川消防局的一名官員證實，產後，產婦和新生兒被送往仁荷大學醫院接受進一步護理。

婦產科醫生解答，關於「孕婦哪個月會胖最多？」的問題，不少媽媽們一看紛紛點頭表示，「好準」。（Canva）

此次事件發生在韓國持續的醫療保健危機中，自去年2月以來，數千名初級醫生一直在罷工。他們抗議政府計劃增加醫學院的招生人數，以解決兒科、產科、急診醫學和胸外科等關鍵領域的醫生短缺問題。

罷工導致醫院大面積停工，包括預約延誤和急診室頻繁拒絕就診。

本文獲《聯合早報》授權轉載

