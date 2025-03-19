美國NASA太空人滯留太空9個月終返家　飛船順利落入佛州附近海岸

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）在滯留太空9個月後，得以搭乘前來救援的SpaceX的「乘龍號」（Crew Dragon）啟程返航，二人最終於美東時間3月18日下午5時57分降落在美國佛羅里達州塔拉哈西海岸（the coast of Tallahassee）附近水域中。



這二名太空人所乘坐的救援飛船通過地球大氣層後持續下落，並隨後順利張開降落傘，最終以軟着陸方式，落入佛州塔拉哈西海岸附近水域，飛船最終順利返回地球。

2025年3月18日，美國佛羅里達州，圖為隨滯留太空9個月的兩名太空人回到地球的太空人黑格（Nick Hague），他自去年9月同樣因意外滯留太空，最終在獲救返回地球後向鏡頭抬起大拇指示意。（截圖自X@NASA）

飛船中除了這二名滯留太空長達9個月的威爾莫爾和威廉斯之外，還有自去年9月起就因意外滯留太空的黑格（Nick Hague）與戈爾布諾夫（Aleksandr Gorbunov），不過他們二人滯留在太空中的時間均沒有威爾莫爾和威廉斯那麼久。

黑格是首個自飛船中「爬出」的太空人，他經救援人員放上擔架後，還向鏡頭抬起大拇指示意。

救援船隻在飛船落入海中即刻趕到，並有蛙人率先爬上飛船外部安裝牽引裝置，他們下一步將把太空人所處的飛船船艙牽拖回駁船，在駁船上開啟艙門以接回太空人。

2025年3月18日，美國佛羅里達州，圖為載有太空人的飛船返回艙被牽引搬回救援船隻。（截圖自X@NASA）

兩名太空人將乘坐NASA的飛機飛往休斯敦的詹森太空中心（Johnson's Space Center）接受體檢，並在觀察數日無誤後就能回到家中與家人團聚。

圖為NASA在2025年3月18日在社交平台發布的圖片，其中顯示載有滯留太空9個月的太空人乘坐的飛船預料沿路返回美國佛州的路徑。（截圖自X@NASA）

原定停留8日 意外滯留9個月

根據《路透社》、《CBS News》，威爾莫、威廉斯2024年6月搭乘Starliner前往國際太空站（ISS）測試任務，原定旅程僅有8日，這是該太空船的首次載人測試飛行。然而，Starliner在與太空站對接過程中出現多處氦氣洩漏及推進器異常問題，NASA最終決定讓太空人留在ISS，並在9月透過遠端操控讓Starliner空船返回地球。

2025年3月18日，美國佛羅里達州，圖為載有2名滯留太空9個月的返航飛船內部鏡頭顯示，他們將同救援人員一同返航。（截圖自X@NASA）

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