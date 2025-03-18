美國2滯留太空人啟程飛返地球　乘SpaceX飛船預計經17小時着陸

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）周二（3月18日）坐上太空探索公司SpaceX的「龍」飛船，離開國際太空站。二人時隔9個月，終於開始為期17小時的重返地球之旅。



威爾莫爾和威廉姆斯去年6月5日乘坐波音公司的星際客機（Starliner）飛船前往國際太空站，原定只逗留8日，但飛船出現故障只好空載回程，他們的任務周期也被迫延長到10個月。

2025年3月18日，SpaceX龍飛船載着美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）脫離國際太空站，開始飛回地球。（Reuters）

路透社報道，他們與另外兩名太空人一起乘坐龍飛船，於美國東部時間凌晨1時05分（格林威治標準時間5時5分）離開了太空站。

該飛機計劃於美國東部時間下午5時57分在佛羅里達州海岸附近降落。根據太空人返回的常規程序，他們將飛往位於休士頓的NASA約翰遜太空中心（Johnson Space Center）的機組人員宿舍進行幾天的健康檢查，要經過NASA飛行外科醫生批准，他們才能回家。

2025年3月18日，美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）在國際太空站被困9個月後，即將乘坐SpaceX龍飛船返回地球。（Reuters）

據報道，在太空中生活數個月有可能對人體產生多方面的影響，包括可能肌肉萎縮、視力受損等。