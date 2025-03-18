美國NASA太空人任務8天變滯留9個月　OT錢怎計算？前太空人：很少

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）終能啟程返回地球，兩人原定只在國際太空站逗留8天，但結果滯留長達9個月，引起廣泛關注，更引來外界注意兩人的薪酬怎麼計算？但據NASA前太空人Cady Coleman講述，加班費金額很少。



據CNBC報道，Cady Coleman稱太空人都是收取月薪，沒有加班福利，「他們有法律義務向你支付每天少量的雜費津貼…… 在我而言，每天大約4美元（約31港元）。」

她稱在2010至2011年的159天任務中，獲取636美元（4960港元）的額外津貼。若然威爾莫爾和威廉斯也是以每天4美元計算的話，那麼在287天任務中，將僅多獲1148美元（8954港元）。

報道指，威爾莫爾和威廉斯的基本工資每年125,133美元至162,672美元（97.6萬至126.8萬港元）之間，即介乎每月8.13萬至10.5萬港元。

2025年3月18日，SpaceX龍飛船載着美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）脫離國際太空站，開始飛回地球。（Reuters）

威爾莫爾和威廉斯2024年6月5日乘坐波音公司的星際客機（Starliner）飛船前往國際太空站，原定只逗留8日，但飛船出現故障，他們的任務周期被迫延長。

兩人2025年3月18日終與另外兩名太空人一起坐上太空探索公司SpaceX的「龍」飛船，離開國際太空站。該飛船計劃於美國東部時間下午5時57分在佛羅里達州海岸附近降落。

2025年3月18日，美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）在國際太空站被困9個月後，即將乘坐SpaceX龍飛船返回地球。（Reuters）

根據太空人返回的常規程序，他們將飛往位於休士頓的NASA約翰遜太空中心（Johnson Space Center）的機組人員宿舍進行幾天的健康檢查，要經過NASA飛行外科醫生批准，他們才能回家。