特朗普與普京通話　梅德韋傑夫：俄美享用「基輔吉列豬扒」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月18日與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話後，俄前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在社交平台形容二人當天通話似在餐廳用餐，而菜單上的主菜是「基輔風味的吉列豬扒（Kiev-style cutlet）」。



梅德韋傑夫連帶比喻此前希望介入俄烏和談的烏克蘭在歐洲的盟友，他形容菜單上還有布魯塞爾芽菜、英國炸魚薯條、巴黎公雞，而基輔作為主菜。他還在貼文末尾祝願俄美用餐愉快。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在特朗普與普京通話後表示，已經同歐洲盟友展開通話，包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）。

2020年10月20日，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）與蒙古首相（不在圖中）舉行會面。（X@MedvedevRussiaE）

梅德韋傑夫早前對訪美與特朗普爆發罵戰的澤連斯基大肆辱罵，狠批澤連斯基是「無禮的豬」（insolent pig），在白宮橢圓形辦公室受到了「硬生生的掌摑」（solid slap）。