俄羅斯：普京與特朗普討論廣泛　從俄烏停火條件、換俘到辦冰球賽

美國白宮指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在3月18日通話，就結束俄烏戰事進行討論。俄羅斯克里姆林宮隔後公布，雙方在個多小時的通話中，還談及俄烏換囚、美俄舉辦冰上曲棍球比賽等內容，雙方並同意就通話中提出的所有議題保持聯繫。



圖為2025年3月18日，美國紐約市街頭打出總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）通話的新聞標題。（Reuters）

英國天空新聞（Sky News）指出，克里姆林宮的聲明指出，特朗普與普京就烏克蘭局勢詳細、坦誠地交換意見，普京對特朗普願意協助實現結束敵對狀態，以及減少人員傷亡的崇高目標表示感謝。

普京重申對和平解決衝突的基本承諾，並表示願意與美國一道，徹底研究可能的解決方案，強調應該是全面、可持續和長期的。當然也要考慮杜絕危機根源的必要性，以及俄羅斯在安全領域的合法利益。

圖為2022年10月1日，烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的天然氣井。（Reuters）

要求烏軍停火期間禁徵兵 外國停止軍援

在特朗普提出30天停火倡議的背景下，俄方提出了一系列重要主張，包括：

- 普京同意衝突雙方30天內互不攻擊能源基礎建設，並立即向俄軍方下達相關命令；

- 須確保整個戰線停火的有效管控、烏克蘭停止在境內強制動員以及重新武裝軍隊；

- 徹底停止向基輔提供外國軍事援助和情報資訊，是防止衝突升級，以及期間通過政治和外交手段解決衝突的關鍵條件；

- 針對特朗普近日呼籲挽救在庫爾斯克地區被圍困的烏克蘭士兵，普京稱願以人道主義考慮，在烏克蘭士兵投降的情況下，保障對方的性命，並根據俄羅斯法律和國際法給予體面待遇；

- 稱基輔政權無法進行談判，曾屢次破壞和違反已達成的協議，將帶來嚴重風險；

- 將繼續努力以美俄雙邊方式解決烏克蘭問題，兩國為此正在組建專家小組。

2025年3月16日，捷克布拉格民眾悼念烏克蘭戰爭死者。（Reuters）

19日俄烏交換戰俘各175人 另送返重傷烏軍展善意

此外，普京透露俄羅斯和烏克蘭會於19日進行戰俘交換，各有175人。此外，俄方為展現善意，正在俄國醫療機構接受治療的23名重傷烏克蘭軍人，也將被轉移。

克里姆林宮稱， 對於特朗普提出的黑海航行安全倡議，普京予以正面回應。雙方同意開始談判，進一步探討協議的具體細節。

2025年3月16日，烏克蘭頓涅茨克州（Donetsk Oblast）的察蘇夫雅（Chasiv Yar）附近，烏軍士兵向前線俄羅斯軍隊發射120毫米迫擊砲。（Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS ）

討論國際局勢及加強合作 談及經濟和能源等領域

兩人也談到其他國際議程，包括中東和紅海地區的局勢。稱會共同努力穩定危機地區局勢，推動建立核不擴散和全球安全合作。

鑑於兩國對確保世界安全與穩定負有特殊責任，雙方也表示雙邊關係正常化符合共同利益。在此背景下，雙方在考慮在廣泛的領域建立合作，通話中提及長期發展經濟和能源領域合作的想法。

另外，特朗普支持普京的建築，即在兩國舉辦由美國國家冰球聯盟（NHL）與俄羅斯冰球聯賽（KHL）球員進行的冰球比賽。