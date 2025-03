俄羅斯：普京與特朗普討論廣泛　從俄烏停火條件、換俘到辦冰球賽

美國白宮指美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)與俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)在3月18日通話,就結束俄烏戰事進行討論。俄羅斯克里姆林宮隔後公布,雙方在個多小時的通話中,還談及俄烏換囚、美俄舉辦冰上曲棍球比賽等內容,雙方並同意就通話中提出的所有議題保持聯繫。



英國天空新聞(Sky News)指出,克里姆林宮的聲明指出,特朗普與普京就烏克蘭局勢詳細、坦誠地交換意見,普京對特朗普願意協助實現結束敵對狀態,以及減少人員傷亡的崇高目標表示感謝。

普京重申對和平解決衝突的基本承諾,並表示願意與美國一道,徹底研究可能的解決方案,強調應該是全面、可持續和長期的。當然也要考慮杜絕危機根源的必要性,以及俄羅斯在安全領域的合法利益。

在特朗普提出30天停火倡議的背景下,俄方提出了一系列重要主張,包括:

- 普京同意衝突雙方30天內互不攻擊能源基礎建設,並立即向俄軍方下達相關命令;

- 須確保整個戰線停火的有效管控、烏克蘭停止在境內強制動員以及重新武裝軍隊;

- 徹底停止向基輔提供外國軍事援助和情報資訊,是防止衝突升級,以及期間通過政治和外交手段解決衝突的關鍵條件;

- 針對特朗普近日呼籲挽救在庫爾斯克地區被圍困的烏克蘭士兵,普京稱願以人道主義考慮,在烏克蘭士兵投降的情況下,保障對方的性命,並根據俄羅斯法律和國際法給予體面待遇;

- 稱基輔政權無法進行談判,曾屢次破壞和違反已達成的協議,將帶來嚴重風險;

- 將繼續努力以美俄雙邊方式解決烏克蘭問題,兩國為此正在組建專家小組。

此外,普京透露俄羅斯和烏克蘭會於19日進行戰俘交換,各有175人。此外,俄方為展現善意,正在俄國醫療機構接受治療的23名重傷烏克蘭軍人,也將被轉移。

克里姆林宮稱, 對於特朗普提出的黑海航行安全倡議,普京予以正面回應。雙方同意開始談判,進一步探討協議的具體細節。

2025年3月16日,烏克蘭頓涅茨克州(Donetsk Oblast)的察蘇夫雅(Chasiv Yar)附近,烏軍士兵向前線俄羅斯軍隊發射120毫米迫擊砲。(Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS )