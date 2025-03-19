普京才同意停攻能源設施30天 俄羅斯烏克蘭互斥對方越境襲擊
撰文：洪怡霖
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周二（18日）通話。克里姆林宮之後公布兩人對話內容，指普京同意停止打擊烏克蘭能源基礎設施30日。然而英媒報道，就在普京告訴特朗普他將停止打擊烏克蘭能源基礎設施30日後僅一小時，俄羅斯便空襲了烏克蘭的能源基礎設施。
《電訊報》、新聞網站Interesting Engineering引述當地傳媒消息指，通話結束後僅一小時，俄羅斯對頓內茨克（Donetsk）地區有約10萬居民的城市Slovyansk進行空襲，而由於這次攻擊，該市部份地區出現停電。報道亦引述烏軍人士證實有關消息。
特朗普與普京周二上午10時（香港時間下午10時）開始通話，兩人通話持續至少一個半小時。不過俄羅斯國防部發布消息稱，就在兩人通話了50分鐘之際、即香港時間下午10時50分時，烏克蘭武裝部隊試圖在別爾哥羅德州方向突入俄羅斯領土，並在當天對該州發動5次襲擊。
俄國防部表示，烏軍此舉是為了「給當天舉行的俄美領導人通話製造負面影響」，也「損害美國總統特朗普提出的和平倡議的影響力」。
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