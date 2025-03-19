美國怪盜團「拿兩條蟒蛇當武器」打劫　目擊者：他們不斷揮舞着蛇

美國田納西州有幾名男子手上拿着兩條蟒蛇當作武器，闖進商店後就把蟒蛇直接放在櫃枱上，威脅店員生命安全，最後成功搶走價值400美元（約3108港元）含大麻二酚成分的CBD油。



麥迪遜郡警方近來在社群網站上分享案發現場圖片，要捉拿4日發生在田納西州丹麥（Denmark）138號公路加油站商店的搶案凶嫌。從監視器畫面中可看到，男子手上拿着凶猛蟒蛇，不斷揮舞着蛇、要脅店員搶劫。

美國田納西州幾名男子手拿2條蟒蛇當武器搶劫油站商店。（Madison County Sheriff's Office）

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商店顧客表示：

他們進來後不斷揮舞着蛇，還把蛇放在櫃台上。

兩條蛇分別是白色與棕色外型的蟒蛇，一群人得手價值約400美元的油後，因為當時店內還有很多顧客，他們才沒偷竊更多東西就離開。

警方表示，這群搶匪走出商店後，上了一輛小轎車後離開，希望民眾能夠幫忙提供線索。

當地去年4月也曾發生類似事件，26歲男子庫克（Reginald Cook）走進曼菲斯一家商店後，脖子上掛着一條約1.5米長的蟒蛇搶劫，最後被店員持槍抵抗並報警逮捕。

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