也門胡塞武裝72小時內第4次襲擊美國航母編隊

也門胡塞武裝組織聲稱再次襲擊紅海上的美國軍艦，這是胡塞武裝在72小時內第四次向美國航母編隊開火。



法媒報道，胡塞武裝軍事發言人於當地時間星期三（3月19日）凌晨說，胡塞武裝再次襲擊美軍位於紅海的「哈里·杜魯門」號航空母艦和其他多艘艦隻。

這是胡塞武裝自美軍上周末對也門多地發動大規模軍事打擊以來，第四次襲擊美軍戰艦。發言人說，此次行動動用多枚巡航導彈和無人機。

胡塞武裝控制的媒體當天早些時候報道稱，美軍對也門首都薩那、荷台達和薩達等至少10個地區發動空襲。目擊者告訴法媒，薩達市遭到三次襲擊。

2023年10月新一輪以哈衝突爆發後，胡塞武裝一直攻擊紅海水域的國際船隻，以聲援加沙的巴勒斯坦人。胡塞武裝星期一（17日）重申，在對也門的侵略停止之前，不會停止打擊紅海和阿拉伯海的所有敵對目標。

美國總統特朗普早前指示美軍對也門實施大規模軍事打擊，並恫言胡塞武裝如果再發動攻擊，將追究幕後支持者伊朗的責任。伊朗星期二（18日）致信聯合國安理會，嚴厲譴責特朗普對伊朗發表「好戰言論」，指責他違反《聯合國憲章》。

本文獲《聯合早報》授權轉載

