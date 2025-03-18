特朗普：將視胡塞武裝每一槍都來自伊朗　追究德黑蘭承責

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月17日表示，如果也門胡塞武裝（Houthis）進一步發動襲擊，伊朗將被追究責任並面臨可怕後果。伊朗外交部發言人則稱，伊朗將對任何侵犯其領土完整、安全或國家利益的行為，作出果斷和全力回應。 美國防部同日表示，對胡塞武裝的打擊較上一屆政府更廣泛，首波行動打擊30多個地點，包括訓練基地和擊斃其無人機計劃專家。



特朗普在Truth Social發帖稱，從現在開始，胡塞武裝發射的每一槍，都將被視為來自伊朗的武器及領導層，伊朗將被追究責任並承擔後果。他又強調，胡塞武裝的任何進一步攻擊或報復，都將遭到強力反擊 。

特朗普表示，伊朗正扮演「無辜受害者」，伊朗聲稱已失去了對恐怖分子的控制，但事實並非如此。伊朗指揮著每一步行動，為恐怖分子提供武器、資金和情報。

美軍正對胡塞武裝發動新一輪空襲，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）16日稱，前一天的空襲消滅了「多名胡塞領導人」，也稱將會追究伊朗責任。

胡塞武裝17日表示，美國當日發動了新一輪襲擊，令累計死亡人數升至53人，其中包括5名兒童，另有98人受傷。胡塞武裝指出，當日早些時候，荷台達及AlJaouf地區的目標遭到襲擊。