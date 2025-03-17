特朗普下令美軍襲擊也門胡塞武裝　背後3大原因分析

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（3月15日）指示美軍打擊也門胡塞武裝（Houthis），這一決定引起國際社會的廣泛關注。美媒周日分析特朗普下令先發制人打擊胡塞武裝的原因。



特朗普下令美軍打擊胡塞武裝的原因可能包括胡塞武裝對全球航運的威脅、對美國的威脅，以及對伊朗施壓。

對全球航運的威脅

哈馬斯與以色列2023年10月爆發戰爭後不久，胡塞武裝就開始襲擊紅海上與以色列或其盟友、即美國和英國有聯繫的船隻。胡塞武裝稱，他們的襲擊是為了支持巴勒斯坦人，不過美媒指，有些船隻與以巴衝突沒有聯繫。

胡塞武裝使用導彈與無人機襲擊100多艘商船，當中2艘商船沉沒，4名船員死亡，直至1月中旬加沙實施現行停火協議後，胡塞武裝沒再發動襲擊。

特朗普宣布空襲時表示，這些持續的攻擊造成美國和全球經濟的巨大損失。

對美國的威脅

在拜登政府領導下的時期，美國和其他西方軍艦屢屢成為攻擊目標，拜登政府、以色列以及英國先前都對胡塞武裝控制的地區發動過攻擊，不過美國官員表示，周六的行動完全由美國實施。

特朗普表示，這次攻擊是為了「保護美國的航運、空中和海軍資產，並恢復航行自由」。

對伊朗施壓

周六的襲擊也是為了向伊朗施壓，伊朗支持胡塞武裝，就像它支持哈馬斯一樣。特朗普誓言要讓伊朗對胡塞武裝的行為「負全部責任」。