特朗普與澤連斯基談普京通話　澤連斯基：相信美國領導烏定將和平

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)3月18日與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話,雙方談及日前特朗普與俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)的通話。特朗普指通話目的在於協調俄羅斯與烏克蘭的需求,目前進展順利。澤連斯基之後發文感謝特朗普斡旋俄烏和平,指在他領導下,烏克蘭定能在今年迎來長久和平。



特朗普在旗下社交平台發文,稱與澤連斯基進行一小時通話,期間非常愉快,「內容大部份基於日前自己與普京的通話(Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin)」,「使讓俄烏的需求一致(align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs)」。

圖為特朗普在當地時間2025年3月18日於旗下社交平台發帖,稱與澤連斯基通話交談愉快。(截圖自TruthSocial@realDonaldTrump)

他還指接下來會讓國務卿魯比奧(Marco Rubio)與國安顧問沃爾茲(Mike Waltz)再做簡報,進一步說明通話細節。

白宮:超越美烏礦產協議 將助烏布控防空系統

白宮新聞發言人萊維特(Karoline Leavitt)在特朗普與澤連斯基通話後做進一步簡報,她提及早前特朗普形容為美國對烏克蘭安全保障的美烏礦產協議,指特朗普與澤連斯基通話中討論的內容已「超越礦產協議的框架(beyond just the economic minerals deal framework)」,轉而「專注於達成俄烏之間長久的和平協議( focused on a long-term peace agreemen)」。

2025年3月19日,美國華盛頓,圖為萊維特(Karoline Leavitt)在白宮做新聞簡報。(Reuters)

萊維特進一步解釋,澤連斯基當時未談論與俄羅斯達成更大規模的和平協議,所以特朗普才與澤連斯基商談礦產協議。但目前美國正尋求長久停火,因而目前情況超越之前礦產協議的框架。

她還補充,澤連斯基提出增設防空系統以保護平民的要求,尤其是愛國者導彈系統。而特朗普同意與澤連斯基合作,尋找適用的防空系統,尤其是在歐洲布控。特朗普還承諾與烏克蘭密切合作,確保俄烏戰爭期間被擄走的烏克蘭兒童重返家園。

萊維特亦簡報參與今次通話的魯比奧與沃爾茲說明,二人同意美國與烏克蘭互相共享國防情報,還將用美國知識援助烏克蘭營運能源基礎設施,包括發電廠,而在未來數日於烏克蘭團隊的會晤中還將探討將停火範圍擴展至黑海事宜,以求實現全面停火。

澤連斯基:相信在美國領導下 烏克蘭今年迎來長久和平

澤連斯基在文中強調與特朗普通話具有實質意義,看好美國斡旋俄烏和平,預告美烏團隊數日後會在沙特會面,討論部份停火的細節。

他還確認烏克蘭將依照特朗普與普京通話中提及的停攻能源設施行事,還形容這是邁向徹底結束戰爭的第一步。

澤連斯基稱自己與特朗普談及前線局勢以及俄羅斯近期對烏發起的猛攻,以及要求俄羅斯歸還被擄走的烏克蘭兒童。

特朗普上月底與訪美的澤連斯基在白宮橢圓形辦公室爆發罵戰,雙方當時不歡而散,原計劃簽署的美烏礦產協議亦未能成事,今次是二人自上次衝突以後的首次通話。