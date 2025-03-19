美俄總統通話遲開始背後：普京先去論壇演說　特朗普苦等1小時

據美媒當地時間3月18日報道，此前備受矚目的俄美總統通話之所以比預期的時間晚了一小時開始，是因為普京當天還參加了其他活動，以至於特朗普不得不等了普京一個小時。



有報道顯示，普京當天在與特朗普通話前還出席了俄羅斯工業家和企業家聯盟代表大會。

在「今日俄羅斯」（RT）發布的活動現場視頻中，當被問到「佩斯科夫此前曾預告與特朗普的通話在下午6時前舉行」時，普京還打趣稱「不要聽佩斯科夫的，他的工作就是這樣」，逗笑了一眾參會人員。

《野獸日報》在報道中稱，儘管特朗普和普京最終在電話里談了接近兩個小時，但雙方暫未就在烏克蘭全面停火達成協議。不過，俄方同意了俄烏雙方都在30天內暫停對彼此的能源基礎設施進行打擊。

白宮表示，美俄雙方領導人都同意，這場衝突必須以持久和平，而非短期停戰的方式結束。美俄領導人一致認為，和平進程將從針對能源和基礎設施的停火開始，並就實施黑海海上停火、全面停火和實現永久和平進行談判。

美國中東問題特使威特科夫則在接受霍士新聞採訪時表示，美俄將在23日於沙特繼續舉行有關烏克蘭問題的會談。

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