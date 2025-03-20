土耳其拘反對派領袖掀動盪 土耳其里拉及股市暴跌
撰文：蕭通
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土耳其當局逮捕總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）主要競爭對手、首都伊斯坦堡（Istanbul）市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu），指其涉及貪污和協助恐怖組織等罪名。土耳其政局動盪，觸發土耳其里拉及股市暴跌。其中，里拉兌美元曾跌近13%創歷史新低，消息指土耳其央行當天通過多家銀行，拋售近100億美元外匯干預。
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路透社報道，伊馬姆奧盧被捕打擊外國投資者信心，觸發拋售浪潮。土耳其財政部長Mehmet Simsek表示，當局正在採取一切必要措施確保市場健康運轉，但沒有透露更多細節。報道引述銀行家估計，土耳其央行在里拉暴跌後，至少拋售了50億美元外匯，但另有消息指可能高達100億美元。
由於投資人對當地法治的擔憂，土耳其伊斯坦堡100指數（XU100） 當日收市跌8.72%，期間一度觸發市場熔斷機制。
土耳其警方當日突擊伊馬姆奧盧的住所及將他拘留。伊馬姆奧盧原定於本周末獲其所屬政黨提名為總統候選人，反對派批評是政府壓制異議。
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