馬斯克身家大縮水逾千億美元　特斯拉股價暴跌致空頭獲利豐厚

英媒3月18日報導，截至今年3月17日，美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）的股價自去年12月17日高位收盤以來下跌超過一半，市值已蒸發逾7,000億美元（逾5.44萬億港元），致使其行政總裁馬斯克財（Elon Musk）富淨值縮水超過1,000億美元（約7,770億港元）；而對沖基金因做空Tesla的股票，已賺取逾160億美元（約1,243億港元）。



報導指，馬斯克公開干預歐洲政治，在一定程度上導致特斯拉電動車在歐洲銷量下滑。此外，他領導美國政府效率部（DOGE）推動聯邦政府大規模裁員節流，在美國多地引發針對特斯拉的抗議活動。

有金融業內人士認為，馬斯克對特斯拉的品牌價值造成負面影響，也搞錯了特斯拉的購買人群。

消費者擔心馬斯克在DOGE的工作會讓他在Tesla等私人企業的業務受影響。（Reuters）

特斯拉今年1月底發佈2024年第四季度財報，顯示當季業績低於預期。特斯拉上周警告，美國政府發起的貿易戰可能讓特斯拉暴露於報復性關稅的衝擊中，進而增加特斯拉在美國造車的成本。