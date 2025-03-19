全美Tesla車主疑被起底　拉斯維加斯廠房遭槍擊縱火　馬斯克怒了

獨立媒體404media周二（3月18日）報道透露，一個名為「Dogequest」的網頁疑似公布了美國的電動車Tesla車主的個人信息，顯然是為了羞辱和恐嚇他們。另有美媒報道，一名疑犯在拉斯維加斯Tesla維修廠向車輛開槍、縱火，導致了火災。對這兩宗事件，Tesla創始人馬斯克（Elon Musk）分別進行了譴責：「左派的暴力和仇恨」、「恐怖主義！」



404media報道表示，「Dogequest」網站上的互動性地圖疑似將全美國的Tesla車主的姓名、住址、電話號碼和電子郵件地址，並表示若有人證明自己已出售了Tesla汽車，該網站將刪除他們的資料。網站還提供有關Tesla經銷商、馬斯克領導的政府效率部（DOGE）成員的資訊。

網站「Dogequest」疑似起底了美國本土Tesla車主、DOGE支持者和馬斯克支持者，並在地圖上標注出來。（DOGEQUEST）

雖然大部分數據的真實性尚不清楚，但404 Media已證實，其中至少有一些人似乎是Tesla車主，或是該公司及馬斯克的支持者。該網頁還暗示用戶對Tesla汽車進行噴漆塗鴉。

Elon Musk斥：極端恐怖主義

對此，馬斯克在社交平台X（舊稱Twitter）評論：「鼓勵全國銷毀Tesla是極端的本土恐怖主義！」

另有報道指，拉斯維加斯警方周二凌晨2時45分接報稱一家Tesla維修廠着火，廠房玻璃門被噴上「抵抗」（RESIST）字樣。監控畫面顯示，一名黑衣人向汽車開槍，並用燃燒瓶點燃了兩輛車，第三輛車內發現一枚未爆的燃燒彈。

2025年3月18日，一名黑衣人到美國拉斯維加斯Tesla維修廠，開槍射擊車輛並放火燒壞5輛，車廠門口還噴上「抵抗」（RESIST）字樣。（Getty Images）

火災已被撲滅，警方稱5輛車被燒毀，目前正在調查案件。

馬斯克回應：「左派是暴力與仇恨的政黨。」