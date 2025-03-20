土耳其爆示威活動　抗議埃爾多安拘政敵伊斯坦堡市長

土耳其警方3月19日以調查貪污及恐怖組織聯繫為由，拘捕總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的政治勁敵、伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）。大批支持者周三前往拘留伊馬姆奧盧的警察總部外示威，全國各地亦醞釀其他大型抗議活動。



伊馬姆奧盧被拘消息傳出後，土耳其多個社交媒體及即時通訊軟件一度癱瘓，市政府部署數百警員防亂，警察總部鄰近街道及鬧市內最大廣場被封鎖，當局還禁止示威4天。

不過，當地的街頭抗議活動還是爆發。上百名支持者跑到警察總部前抗議，隔着警方人牆，大喊釋放伊瑪莫魯。另外，數千人冒着寒冷在伊斯坦堡市政廳前集會，高喊：「埃爾多安，獨裁者！」和「伊瑪莫魯，你並不孤單！」

法新社報導，警方曾發射催淚彈，驅逐聚集在伊斯坦堡大學外的400多名學生，這些學生抗議伊斯坦堡大學撤銷伊瑪莫魯的學位。

土耳其伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）因貪污和協助恐怖組織等指控，於3月19日被捕。（Reuters）

53歲的伊馬姆奧盧是伊斯坦堡市長，也是土耳其主要在野黨共和人民黨（CHP）角逐下屆總統呼聲最高的人選。他有望取代埃爾多安當選下一屆總統。不過，伊馬姆奧盧日前遭母校伊斯坦布爾大學指其1990年入學過程有問題，褫奪其學士學位，這將令他失去參選資格，因憲法規定總統候選人必須擁有高等教育學位，伊馬姆奧盧其後更因貪污和協助恐怖組織等指控被拘留。

最大在野黨共和人民黨（CHP）批評，當局的指控亳無根據指且具有政治動機；歐洲理事會強烈譴責拘留行動「違背人民意願」。