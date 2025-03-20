美國眾議員去信院校索取涉中國留學生資訊　北京：促停止泛化國安

美國眾議員、眾議院「中國特設委」主席莫倫納（John Moolenaar）3月18日去信6間美國高等院校校長，要求對方4月1日前提供關於該校中國留學生的信息，如中國留學生過去修讀院校的名單、他們參與大學項目的名單等，中國外交部發言人毛寧3月20日指，敦促美方停止泛化國家安全，不得對中國留學生採取歧視性、限制性措施。



毛寧指，中國在美留學生人數佔留學生總數的約四分之一，教育合作既拓展了兩國學生的交流渠道，增進了兩國人民之間的了解，也有利於促進美國的經濟繁榮和科技發展，符合雙方利益。

毛寧還說：「我們敦促美方停止泛化國家安全，切實保障中國留學生的正當合法權利，不得對中國留學生採取歧視性、限制性措施。」

莫倫納在3月18日的信件中，要求院校公開招收中國學生參加高級STEM課程（意指科學、 科技、工程及數學）和參與聯邦資助研究的做法和政策，並要求對方提供資訊，如院校內中國留學生過去修讀大學的名單、他們的學費資金來源、中國留學生的研究類型與項目、他們參與的大學項目及項目資金來源等。

他共去信6間院校，包括史丹福大學（Stanford University）、南加州大學（University of Southern California）、普渡大學（Purdue University）等。