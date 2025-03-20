法國干邑業或面臨中美夾擊　法外長據報下週訪華緩解貿易緊張局勢

法國國家干邑行業管理局（BNIC）負責人3月19日透露，法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）計劃於3月27日至28日訪問中國兩天，並再次呼籲緩解歐盟與中國之間的貿易緊張局勢。



路透社報道，法國干邑產業陷入兩場不同的國際貿易爭端：一場是歐盟與中國之間的爭端，另一場是歐盟與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府之間的爭端。BNIC主席Florent Morillon在新聞發布會上說「我們在這場貿易爭端中成為人質。」

一名法國外交消息人士證實，法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）下週將出訪亞洲。Florent Morillon表示，美國和中國是法國干邑最重要的兩個市場，佔其總銷量的70%。他稱，若不能找到解決爭端的辦法，這將意味着該行業領域70%的工作和生態系統將被摧毀。

2015年11月5日，法國西南部干邑軒尼詩（Hennessy）工廠存放着干邑白蘭地酒瓶。（Reuters）

特朗普此前威脅要對從歐洲進口的葡萄酒、干邑和其他酒類徵收200%的關稅。Florent Morillon警告稱：「200%關稅意味着我們在美國一瓶酒都賣不出去。」

BNIC於19日表示，去年干邑對美出口額約為10億歐元（約84.4億港元）。