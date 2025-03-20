克里姆林宮：俄美兩國24日在沙特首都利雅德舉行會晤

英國媒體3月20日報道，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，下一輪俄美會談將於24日（下周一）在沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行，會議將以專家級別舉行。克里姆林宮指，雙方將就烏克蘭和平方案進行會談，其中包括如何確保黑海（Black Sea）航運安全。



據路透社報道，烏沙科夫透露，俄羅斯代表團將由前外交官，國會上議院國際事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）和聯邦安全局長顧問貝塞達（Sergei Beseda）率領。

烏沙科夫指，周一在沙特舉行的會談將會談到「雙方研究如何落實黑海航行安全的倡議」。

2024年12月19日，俄羅斯莫斯科Gostiny Dvor大廳舉行的年度電話訪談節目和新聞發布會上，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）面露苦色。在為期四個半小時的年度活動中，普京回答了記者和俄羅斯各地區民眾的問題。（Getty）

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示（Dmitry Peskov），普京和特朗普（Donald Trump，又譯川普）18日通電話時討論了「黑海倡議」（Black Sea Initiative）。

報道指，土耳其和聯合國曾協助調解促成黑海糧食倡議（Black Sea Grain Initiative），該倡議於2022年7月達成，在俄烏戰爭的背景下，當時仍允許近3,300萬公噸的烏克蘭糧食經黑海安全出口。

美俄關係：2017年4月11日，俄羅斯莫斯科伏努科沃國際機場，俄羅斯和美國國旗飄揚。（Reuters）

一年後，俄羅斯退出了協議，俄方當時歸咎其自身的食品和化肥出口面臨嚴重障礙。

佩斯科夫指：「我們當時滿足了所有條件，但與我們相關的條件卻沒有履行。」

白宮在3月18日就普京與特朗普通話後發表的聲明中表示，兩國領導人同意就實施黑海海上停火、全面停火和永久和平進行技術談判。