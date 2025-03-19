憂俄羅斯軍事威脅 波蘭與波羅的海3小國擬退出禁雷國際公約
撰文：洪怡霖
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波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞周二（18日）表示，由於受鄰國俄羅斯的軍事威脅，這4個國家計劃退出禁止殺傷人員地雷的渥太華公約（Ottawa Treaty）。
渥太華公約又叫地雷禁止條約（Mine Ban Treaty），全稱關於殺傷性地雷的使用、儲存、生產和轉讓的禁止及銷毀公約（Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction），於1997年簽署。4國退出條約意味着他們將能再次開始儲存和使用地雷。
4國防長在聯合聲明中稱：「與俄羅斯和白羅斯接壤的北約成員國面臨的軍事威脅顯著增加。通過這一決定，我們發出一個明確的訊息：我們的國家已做好準備，可以採取一切必要措施來捍衛我們的安全需求。」
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