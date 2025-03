憂俄羅斯軍事威脅　波蘭與波羅的海3小國擬退出禁雷國際公約

波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞周二(18日)表示,由於受鄰國俄羅斯的軍事威脅,這4個國家計劃退出禁止殺傷人員地雷的渥太華公約(Ottawa Treaty)。



渥太華公約又叫地雷禁止條約(Mine Ban Treaty),全稱關於殺傷性地雷的使用、儲存、生產和轉讓的禁止及銷毀公約(Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction),於1997年簽署。4國退出條約意味着他們將能再次開始儲存和使用地雷。

4國防長在聯合聲明中稱:「與俄羅斯和白羅斯接壤的北約成員國面臨的軍事威脅顯著增加。通過這一決定,我們發出一個明確的訊息:我們的國家已做好準備,可以採取一切必要措施來捍衛我們的安全需求。」