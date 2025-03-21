烏克蘭無人機襲俄羅斯機場　現場火光沖天升起「蘑菇雲」｜有片

烏克蘭使用無人機襲擊俄羅斯一個重要的戰略轟炸機場，引發巨大的爆炸和火災。



經路透社核實的影片顯示，烏克蘭周四（3月20日）的襲擊所造成的巨大爆炸，從位於薩拉托夫州的恩格爾斯基地蔓延開來，摧毀附近的小屋。

2025年3月20日，俄羅斯薩拉托夫州，圖為為炸彈在恩格爾斯基地附近爆炸後，附近房屋受波及，窗戶受損。（Reuters）

其他經過核實的影片顯示，當天黎明時分，現場冒出熊熊烈火，巨大的煙霧也直竄雲霄。

俄羅斯國防部說，防空部隊在俄羅斯地區擊落132架烏克蘭無人機。

薩拉托夫州長布薩爾金說，烏克蘭無人機襲擊恩格斯市，導致機場起火，附近居民已被疏散。他沒有具體提到恩格爾斯基地，但它是該地區的主要機場。

恩格爾斯區負責人列昂諾夫說，當局已宣佈進入緊急狀態，但未透露細節。

當地官員說，襲擊造成10人受傷。一些當地居民對在自家花園中發現烏克蘭無人機的部件感到驚訝。

2025年3月20日，俄羅斯薩拉托夫州，圖為炸彈在恩格爾斯基地附近爆炸後，形成的爆炸雲。（Reuters）

烏克蘭曾於2022年12月對恩格爾斯空軍基地進行襲擊。今年1月，烏克蘭也聲稱襲擊基地附近的油庫，引發一場大火，消防人員花五天時間才撲滅火勢。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期接連與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭），以及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，就停火30天的提議進行討論，俄烏雙方同意暫停攻擊能源設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

