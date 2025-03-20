美媒曝特朗普陣營密會烏克蘭反對派　包括小特朗普與庫什納等人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）炮轟烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）為「獨裁者」，質疑其總統任期合法性後，就有消息傳出，特朗普陣營成員正在密會烏克蘭政治反對派，包括烏前總理季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）、前總統波羅申科（Petro Poroshenko）等人。波羅申科還透露，烏克蘭或將在今年10月份舉行大選。



3月18日，美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）列出了一份正密會烏克蘭反對派的特朗普盟友名單。據三名烏克蘭議員和一名美國共和黨外交政策專家透露，特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）、女婿庫什納（Jared Kushner）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），以及美國知名保守派媒體人物卡爾森（Tucker Carlson）均在名單之列。

報道稱，這些會談主要圍繞可能引發烏克蘭總統選舉的問題，是美國為爭取烏克蘭提前選舉支持而採取的措施之一。特朗普陣營確信，由於戰爭疲勞和公眾對腐敗問題感到失望，澤連斯基會輸掉選舉。

澤連斯基贏得2019年烏克蘭總統大選。 （Reuters）

匿名的共和黨外交政策專家表示：「他們（特朗普陣營）認為澤連斯基是個障礙。如何削弱澤連斯基，讓他更順從？你與他的政治對手接觸，向他表明美國還有其他烏克蘭夥伴和其他選擇。」

但這名專家補充說：「我認為，特朗普圈子中的大多數人，或者至少是特朗普圈子中的一些人，都妄想他們可以在烏克蘭指定某個人作為他們的合作夥伴，並在短期至中期內可能舉行的選舉中獲勝。這在很大程度上是對烏克蘭缺乏了解。」特朗普上台後，曾對澤連斯基嚴厲施壓，以促成俄烏停戰。

當地時間2月18日，特朗普批評澤連斯基「開始了」這場流血衝突，敦促烏克蘭舉行大選。去年5月，澤連斯基五年總統任期屆滿，但因烏克蘭政府發布戒嚴令，新一屆總統選舉已無限期推遲。俄羅斯方面多次指責澤連斯基「已經喪失合法性」。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

2月19日，特朗普在自創社交媒體發文，譴責澤連斯基為「小有成就的喜劇演員」和「沒有選舉的獨裁者」，要求他最好迅速採取行動確保和平，否則他的國家「將不復存在」。2月28日，特朗普與澤連斯基在白宮舉行會談，卻演變成公開爭吵，最終雙方沒能簽署礦產協議，不歡而散。在此背景下，Politico EU曾在3月初報道稱，特朗普陣營多名成員與烏克蘭反對派進行了秘密會談。

但報道同時指出，英國獨立民意調查機構Survation最近報告稱，雖然澤連斯基支持率有所下降，但最近與特朗普的爭吵提升了支持率。數據顯示，近44%的受訪者計劃在下次選舉中投票給澤連斯基，緊隨其後的是烏克蘭武裝部隊前總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）21%，波羅申科支持率為10%，季莫申科支持率為6%。

圖為烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）（Reuters）

季莫申科和波羅申科證實了與特朗普陣營的接觸，但都公開表示反對在俄烏衝突期間舉行選舉。據《紐約時報》報道，波羅申科表示，在那次白宮會晤之後，任何批評都是不恰當的。他說：「有些人以為我會批評澤連斯基。但是，我不會批評，因為這不是國家現在所需要的。」

儘管如此，烏克蘭政治研究所所長魯斯蘭·博特尼克向Politico EU透露，烏克蘭反對派正在採取行動，向特朗普的顧問們表明，他們可以更容易地合作。

「我們看到一些政治派別開始行動。」博特尼克表示，「他們試圖建立非正式聯繫，或者利用他們與共和黨人或特朗普隨行人員的關係，表明他們願意與華盛頓合作。」他補充說：「烏克蘭精英們感到非常迷茫和震驚，因為他們非常清楚地知道，沒有美國的支持，烏克蘭將會失敗。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

