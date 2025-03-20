與特朗普高談停火　普京醉翁之意不在烏克蘭？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在3月18日通話，就結束俄烏戰爭進行討論，其中一個重點便是由美國提出、獲烏克蘭同意的30日全面停火倡議。最終，普京最終僅同意30日互不攻擊能源基礎建設。特朗普其後於翌日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，並向對方講述他與普京的通話內容。



在與特朗普的通話中，普京更要求倘若暫時停火落實，外國須徹底停止向烏克蘭提供軍事援助和情報資訊，烏方也要停止在境內強制動員以及重新武裝軍隊。這種論調嚴重觸及烏克蘭的底線，在沒安全保障及只是暫時停火的情況下，上述要求幾近等於要求烏方在戰時放棄應變不同事態的能力。

換句話說，普京根本無意支持暫時全面停火協議，不過他沒有直接表態拒絕，反而另外透過其他主張，向特朗普釋出「善意」。

普京先是呼應特朗普近日籲俄方挽救在庫爾斯克州（Kursk）地區被圍困的烏軍，稱願以人道主義考慮，在烏克蘭士兵投降的情況下保障對方的性命。他又指將繼續努力以美俄雙邊方式解決烏克蘭問題，而在數小時後雙方就確定將於將於23日在沙特吉達舉行雙邊會晤。

2025年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）總統包廂內擺姿勢拍照。（Reuters）

有趣的是，普京甚至在通話中出動到「冰球外交」，向美國提出雙方舉辦由北美國家冰球聯盟（NHL）與俄羅斯冰球聯賽（KHL）球員進行的冰球比賽的建議，而特朗普也欣然接受這個倡議。

結果在這次有關俄烏停火事宜的對話中，有進展的反而是俄美關係，令外界質疑普京多次與美方接觸，真實目的根本不在於討論俄烏戰爭而是聚焦於美俄關係。

暫時停火對俄弊大於利 普京真正在意的是美國？

普京曾多次表明他反對暫時停火，認為任何非永久的停火協議都是對烏克蘭較有利。而實際情況的確是如此，單從戰場形勢上來看，俄方的優勢愈來愈明顯，甚至在與特朗普通話前，就宣布已幾乎收復庫爾斯克地區所有村落。

這意味着，隨時間推進俄羅斯未來在談判桌上的「籌碼」只會愈來愈多，普京當然不會重視這個弊大於利的30日全面停火倡議，倒不如把目標放在消除不利因素上，而美國的制裁便是其中之一。

特朗普自上台後從未取消或放寬任何針對俄羅斯的任何制裁或出口管制，他甚至於12日讓前總統拜登（Joe Biden）遺留下來的對俄制裁生效，結果自3月13日起，外國公司再也不能與受制裁的俄羅斯銀行進行能源領域交易相關結算，進一步減少俄羅斯的能源出口收入。

2025年3月17日，俄羅斯聖彼得堡，圖為藝術家在當地畫廊展示自己所著畫作《世界和平》，其中顯示半個特朗普與普京的面部畫像。（Reuters）

在俄烏戰場上，時間優勢都掌握在普京手中；相反，俄羅斯的經濟卻經不起時間的考驗。由於受戰爭及制裁影響，當地一直面臨通脹高企的問題，俄羅斯1月的通脹率就增至9.9%的高位；俄羅斯的「戰時經濟」發展也漸現疲態，自2023和2024年反彈成長3.6%後，IMF預測該國2025年的經濟成長率只有1.3%，明年更會再下降至1.2%。

關鍵是，即使戰爭以俄羅斯大獲全勝告終，俄羅斯的「戰時經濟」已有過熱的情況，或在戰爭結束後發生經濟「硬着陸」的情況。路透社分析，俄羅斯現時過度貸款給國防產業，倘戰後經濟成長無改善，該國或會出現大規模違約潮，因此在短期內突然停火反而不利俄羅斯。普京當然了解這點，因此他才會在有關俄烏停火的通話中把重點放在美俄關係上，盼與特朗普、美國交好，換取對方在終戰前放寬制裁，讓俄羅斯經濟在戰爭結束前儘快回復到一家水平。

確保石油貿易關鍵在美國？

自俄烏戰爭於2022年爆發後，七國集團（G7）對俄羅斯石油出口設定了每桶60美元的最高價格上限，以減少俄羅斯石油的收入。而所謂「設定價格上限」針對的是航運與海事保險公司，自規定生效後，G7禁止企業為運送俄石油到相關國家的油輪投保，而運送到其他國家的油輪，其運載的石油價格則必須等於或低於60美元才能投保。

關鍵是，最重要的航運與海事保險公司都在G7國家，歐盟成員國之一的希臘是世界上最大的航運國家，佔全球船隊約21％；而英國倫敦保險市場則佔全球的最大份額。在這種情況下，俄羅斯理論上難以在不付出更高代價的前提下，用更高價格出售石油。

俄羅斯石油出口商隨即試圖透過在油輪上運輸石油來規避制裁，這些老舊的油輪組成所謂的「影子艦隊」，通常於允許船隻擁有權不透明的國家註冊，使G7難以進行追蹤。而且，俄羅斯石油出口亦開始流向其他國家，主要包括中國和印度。不過總體而言，俄羅斯出口石油的成本仍然比制裁前高，且其銷售價格亦低於其他產油國。

G7過去數年一直試圖向更多船隻施加制裁，試圖進一步阻止「影子艦隊」逃避規定，而特朗普上台後即反對這種做法。加拿大在13日舉行的G7外長會議前，曾提出設立一個監測俄羅斯「影子艦隊」違反制裁行為的特別工作組，卻被美國否決。

2025年3月13日，加拿大魁北克省，圖為趙美蘭在G7外長會上發表講話。（Reuters）

單是與特朗普維持着非正式的「曖昧」關係，俄羅斯已能從中獲益，如果俄美正式關係正常化，促成美方從「限價聯盟」退出將對俄羅斯有不少好處。本來G7國家已無法完全有效監控俄羅斯石油出口商使用的出口活動，結果俄羅斯石油價格往往在新一輪制裁實施不久，便會再度突破60美元的關口。倘擁有較先進監察系統的美國退出，其餘實施限價的國家將更難追蹤這些船隻。

即使美國不取消限價，如果俄羅斯能爭取到特朗普公開保證不會對石油貿易進行二級制裁（包含豁區以外、外國實體之制裁），已能很大程度上紓緩俄羅斯出口石油至非歐美國家時所面臨的壓力，此前中國、土耳其等國家的銀行由於擔心美方會實施二級制裁，紛紛加強對俄石油相關的審查，延遲向俄企交付石油支出，使俄羅斯難以有效率地收取石油付款。

俄羅斯為石油第三大產國、第二大出口國，相關產業佔俄羅斯國內生產總值約16%；石油稅收也是俄羅斯政府的一大收入來源，佔俄羅斯2024年聯邦收入的30%。如果普京希望避過戰後經濟成長減緩，爭取美國協助俄羅斯更有效率、更方便地出口石油，將是其繼續維持經濟增長的重要一環。

減金融貿易制裁 緩通脹高企之急

除了受石油制裁外而備受影響外，金融制裁也對俄羅斯經濟基礎造成打擊。 在俄烏戰爭爆發的同一年，俄羅斯主要銀行就被禁止使用環球銀行金融電信協會（SWIFT) 所提供的服務，該協所提供的金融服務是不同國家銀行之間大多數商業跨境支付的關鍵渠道。

歐美國家當初設想，隨着俄羅斯愈來愈多銀行被納入黑名單，它與外國的跨境交易變得更困難與不便，銀行之間現在必須直接打交道進行金融交易，對俄羅斯的進出口貿易造成延誤和額外成本，一方面導致俄羅斯政府收入減少，另一方面也進一步推高通脹的問題。

事實上，歐美國家的確一定程度上達成上述目的。俄羅斯國內雖有替代SWIFT系統的SPFS，但在鮮少外國使用該系統的情況下，仍未能抵消失去SWIFT所造成的負面影響。它目前主要只用於俄羅斯境內交易，無助紓緩俄羅斯對外貿易的壓力。

2025年3月7日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮透過視像通話主持與俄羅斯聯邦安全會議。（Reuters）

俄羅斯或許希望透過與美國重修關係，能在有關SWIFT的制裁上獲得喘息空間。SWIFT作為全球性金融同業合作組織，由25名成員組成董事會，G10（美國、日本、加拿大、瑞士及7個歐盟國家）國家之央行及歐洲央行共同監管。雖然加上美俄在董事會合計只有3票，但美國或可以施壓董事會內的國家，通過簡單多數票撤銷對俄的禁令。

如果解除禁令的努力失敗，俄羅斯也可退而求其次，爭取美國單方面讓俄企在美國金融機構重開往來帳戶、把俄羅斯銀行從黑名單剔除，有助促進俄羅斯對外貿易、阻抑進口成本，讓外匯更方便流入俄羅斯，有助解決通脹高企的問題。

重開民生高技術品入口 為戰時經濟轉型鋪路

普京第三個主要擔憂是歐美對俄羅斯的高科技進口限制，儘管俄羅斯可以透過第三國採購、甚至自行生產高端軍事零件，但在多國的出口管制下，俄羅斯在民生用途上的關鍵高技術零件長期處於缺乏的狀態，其中航空業尤其嚴重。

自俄烏戰爭爆發後，美國商務部工業和安全局（BIS）和國務院國防貿易管制局（DDTC）分別把包括航空零件在內的高技術產品列入對俄羅斯的出口管制名單，這些產品的出口、再出口甚至是在第三國進行轉讓都面臨嚴格的規限。

美國製造的波音飛機和歐盟製造的空中巴士飛機佔俄羅斯商用飛機隊的三分之二，同時俄羅斯航空公司轄下的飛機需要進行當局規定的定期維護檢查。這讓相關俄羅斯公民只餘下3個艱難選擇，他們要麼將達到需要維修的飛機封存直至制裁結束、讓飛機冒險飛行，或走私受管制零件進行違反制裁的維修。

大部份公司為了繼續經營，通常會選擇後兩個選項，但隨着歐美日益加強打擊走私活動，它們最終只餘讓飛機冒險飛行的選項。去年俄羅斯航空意外數量整體增加了25%，單單是從去年12月至今年1月，俄羅斯民用機場的飛機共發生11次引擎故障，其中8架為波音或空中巴士，3架為俄製飛機。

重新允許民間高技術產品出口到俄羅斯，不但有助立刻解決上述問題，長遠也有助普京重振國防以外的產業，為戰後把「戰時經濟」順利過渡回正常狀態鋪路。

美俄關係：2017年4月11日，俄羅斯莫斯科伏努科沃國際機場，俄羅斯和美國國旗飄揚。（Reuters）

上述3大議題不但是俄羅斯目前最關心的事項，也是特朗普作為美國總統有能力伸出援手之事。因此普京已向美國拋出各種經濟與金融利益，包括美俄在鋁生產和稀有礦產開採方面合作的可能性。特朗普也在受訪時呼應指，希望美國與俄羅斯有更多貿易往來。鑑於特朗普「一切也可交易」的取態，透過給予經濟利益以及擺出一副對美友好的態度，普京或可以爭取到特朗普的善意回應－－即使在烏克蘭問題還未有得到妥善解決之前。

而澤連斯基19日與特朗普的通話似乎已顯示普京的策略已奏效，前者在如此荷刻的條件下，仍表示自己支持俄羅斯提出的30日互不攻擊能源基礎建設倡議。這或許將加深普京着重美俄關係的信念－－無論是烏克蘭停火與否，俄羅斯未來的國家利益將奠基於與美國乃至特朗普的關係。