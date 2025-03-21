印尼土著籲抵制KitKat潘婷Oreo餅Ritz餅等　指商品涉造成生態災難

印尼西巴布亞土著人民近日呼籲抵制KitKat、Smarties、Aero巧克力、Oreo餅乾和Ritz餅乾等產品，以及潘婷和Herbal Essences，因為他們認為這些產品在他們的領土上造成生態滅絕。這些產品含有的棕櫚油來自西巴布亞，該地區的熱帶雨林正被大規模砍伐以用於農業。



超過90個西巴布亞部落、政治組織和宗教團體支持這一抵制呼籲，並表示這一行動將持續進行，直到西巴布亞人民獲得自決權。運動發言人Raki Ap指出，這些產品與人權侵犯息息相關，因為西巴布亞人民被迫以暴力方式離開他們居住數千年的土地，這導致生態災難的發生。

圖為OREO。（Facebook@OREO）

西巴布亞擁有世界第三大熱帶雨林，資源豐富，包括世界上最大的金銅礦及大量天然氣和木材儲備。然而，自1963年印尼接管以來，當地土著梅拉尼西亞人未能從這些資源中受益，反而遭受壓迫和剝削。

RITZ餅。（Facebook@Ritz Crackers）

報道指，印尼正在西巴布亞建立世界上最大的單一棕櫚油種植園，這將成為有史以來最大的砍伐森林項目。這項目計劃在該國東部開設超過140,000公頃的棕櫚油種植園。西巴布亞人民呼籲國際社會注意印尼政府的行為，並強調他們的自決權問題。

KitKat（Facebook@Unique Corner Mart）

Nestlé作為KitKat的生產商表示，公司對確保棕櫚油供應鏈無森林砍伐有嚴格標準，並會認真對待所有指控。但其他相關公司的回應尚未出現。