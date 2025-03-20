世界幸福報告：芬蘭連續8年冠軍　香港排名再跌　低過菲律賓印尼

2025年度《世界幸福報告》（World Happiness Report）出爐，位於北歐的芬蘭連續第8年取得冠軍。在兩岸三地之中，台灣排名第27，中國大陸排名68，香港排名88，較前一年跌2位。香港的排名也比日韓、菲律賓、馬來西亞、印尼等地低。



報告由牛津大學幸福研究中心夥同諮詢公司蓋洛普（Gallup）、聯合國可持續發展解決方案網絡和獨立編輯委員會合作發布，對147個國家或地區給予排名。

圖為2024年2月12日，芬蘭國旗在位於該國首都赫爾辛基的總統府上飄揚。（Reuters）

決定排名的因素包括各地受訪者2022年至2024年的自我生活評估、回應蓋洛普調查的答案，報告並會考慮各地的人均生產總值、社會支援、預期健康壽命、自由程度等。

新一年的首10位地區依次為芬蘭、丹麥、冰島、瑞典、荷蘭、哥斯達黎加、挪威、以色列、盧森堡及墨西哥。在民眾的過去3年自我生活評估中，芬蘭取得7.73分的高分，較前一次上升0.347分。

圖為2023年5月在香港尖沙咀海旁（Reuters）

在亞洲地區中，以色列排行第8，台灣排行27，新加坡第34，越南第46，泰國第49，日本第55，菲律賓第57，韓國第58，馬來西亞第64，中國大陸第68，印尼第83，香港第88。

圖為2020年1月菲律賓宿霧居民開心慶祝聖嬰節（Getty）

在民眾過去3年自我生活評估分數中，香港分數為5.491，較前一次下跌0.032分。

香港在過去5年的排名為77位（2021年）、81位（2022年）、82位（2023年）、86位（2024年）、88位（2025年）。