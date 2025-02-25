大眼仔阿Mike？印尼小豬出生僅有一隻大眼睛　村民嚇壞：不祥預兆

印尼一隻小豬出生時只有一隻眼睛，讓當地村民感到困惑不已！



這隻畸形豬寶寶於2月15日在東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）出生，嚇壞了飼主約哈娜·賈瓦·科雷·萊特賈布（Yohana Jawa Kore Letjab），因為牠額頭上長了一隻巨大的眼睛，鼻子也嚴重變形。

印尼一隻小豬出生時只有一隻眼睛，讓當地村民感到困惑不已。（X@radarafricacom）

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影片中可見，這隻小豬不斷發出哼哼聲，臉中央那隻突出的大眼睛更是醒目。與其他豬寶寶不同的是，牠沒有豬鼻，取而代之的是從嘴裡伸出的一條像是舌頭的東西。

約哈娜表示：

在我養豬的3年裡，這是我第一次看到這樣的畸形。當我的鄰居聽說此事後，他們都來我的農場看這隻小豬的模樣。

這隻小豬被認為患有「獨眼症」（Cyclopia），這是一種罕見的先天性疾病，會影響山羊和其他一些哺乳動物，包括人類。其特徵是在胚胎發育過程中，兩個眼窩無法正常分離，導致形成一個中央眼窩和部分或完全融合的眼睛。

根據統計，獨眼症的發生率約為每25萬例中僅有1例。這種畸形通常伴隨著其他先天性缺陷，如腦部發育不全、心臟問題等。患有獨眼症的動物通常無法存活太久，大多在出生後幾天或幾週內死亡。目前尚不清楚這隻小豬的健康狀況如何，但約哈娜表示會盡力照顧牠。她說，雖然牠的外表與眾不同，但我還是會像對待其他小豬一樣餵養牠，給牠一個生存的機會。

這則消息在當地引起了不小的轟動，不少好奇的村民紛紛前來一睹這隻「獨眼豬」的真面目，儘管有人認為這是一個不祥的預兆，但也有人認為這只是大自然的奇特產物。

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