日本立憲民主黨代表團訪華晤中宣部長　冀中國恢復入口日本水產

日本立憲民主黨常任顧問、前幹事長岡田克也3月20日率領代表團，於北京會見中國共產黨中央政治局委員、中宣部部長李書磊。岡田克也向記者表示，他們正尋求中國完全解除對日本水產的進口禁令。



日本共同網21日報道，日本立憲民主黨與中國共產黨去年8月簽署了旨在加強合作與交流的諒解備忘錄後，該黨議員於16日起對中國進行了為期4天的訪問。

圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場上的中國國旗和日本國旗。（Getty）

岡田克也表示，立憲民主黨深感肩負推動中日關系改善發展的重要責任，願大力促進兩國政界、青年、民間等各領域交流合作，又呼籲兩國政治家加強高層交流。

李書磊稱，中日雙方要共同落實好中國國家主席習近平和日本首相石破茂在利馬會晤時達成的共識，堅持和平共處、世代友好、互利合作、共同發展的正確方向，建立積極認知，加強人文交流，全面推進中日戰略互惠關系。

2025年3月20日，日本立憲民主黨常任顧問、前幹事長岡田克也率領代表團，於北京會見中國共產黨中央政治局委員、中宣部部長李書磊。（新華社）

日本和中國去年9月達成協議，中方同意基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。石破茂早前也表示，將努力早日讓中方取消限制，完全恢復入口日本水產。