與特朗普關係密切參議員即將訪華　外媒：或助緩和兩國關係

與特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係密切的美國蒙大拿州共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）將於周六（3月22日）訪華期間會見一名中國高級別領導人，由此成為美國總統特朗普重返白宮以來，首位與中國高官會面的美國政界人士，時逢中美兩大經濟體嘗試推進受阻於較低級別的貿易對話。



彭博社周四（20日）報道上述消息。戴恩斯上周在社交媒體上宣布了即將訪華的消息；他此前不久才在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與特朗普會面。戴恩斯表示，特朗普「很高興我將貫徹他的『美國優先』議程」。當前，美國的關稅行動導致美中對彼此日漸沮喪，雙方官員各執一詞，未能就最佳前進方式達成一致。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）指出：「戴恩斯訪華是一種在幕後談判的方式。」她續指：「特朗普希望達成協議，以便為美國重新工業化贏得時間。而中國希望達成協議，因為出口受到的影響將對中國經濟造成巨大衝擊。市場，尤其是美國市場，無法承受更多的關稅。」

特朗普多次暗示，願意與中國國家主席習近平會面，本周表示習近平將在「不太遙遠的未來」訪問華盛頓。北京則對此回應稱：「沒有信息可以分享。」按照北京慣例，在中美元首面對面會談前，兩國通常會先進行高級別會談，以確定談判的輪廓。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

在上一次貿易戰期間，戴恩斯在2019年與包括時任中國最高貿易談判代表劉鶴在內的高層舉行了高級別會議，此前他先與特朗普進行了交談。他還是一位罕見具有在華工作經驗的美國政界人士，曾在上世紀90年代在中國大陸和香港工作了六年，擔任寶潔公司的高管。

據英媒報道，戴恩斯希望這次能有機會與習近平會談，為峰會鋪路。這樣的會議只可能在最後一刻才會確認，且有先例可循。2023年10月，習近平與美國民主黨參議員舒默舉行了會晤，當時北京和華盛頓正在為之後一個月在美國加州舉行的領導人會議做準備。

中國已邀請跨國企業高管在為期四天的博鰲論壇後期階段，與習近平會晤，顯然是為了安撫投資者的情緒。博鰲論壇將緊接中國發展高層論壇舉行。

2019年，特朗普跟習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

耶魯大學講師羅奇（Stephen Roach）在談到習近平與外國高管的會面時說：「面對愈演愈烈的貿易戰帶來的巨大外部衝擊，這是一項重大的公關行動，以改變討論方向，不再關注經濟面臨的嚴峻基本面。」

羅奇受邀在中國發展高層論壇的兩個閉門小組討論會，以及博鰲的一場公開活動上發言，這反映了北京希望展現開放性的意願。這位摩根士丹利（Morgan Stanley）亞洲前主席參加了2000年第一屆外每一屆的中國發展高層論壇。

研究公司龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）中國研究副總監貝多（Christopher Beddor）表示，中國可能會努力「營造一種相比美國相對平靜和穩定的氣氛」，以安撫高管們。他補充說：「但根本性的緊張關係仍然存在，因為與第一次中美貿易戰相比，北京似乎更傾向於針對個別公司。」

華盛頓智庫戰略與國際研究中心資深顧問甘思德（Scott Kennedy）表示，領導人面對面會晤的基礎仍然遠未構築。他補充說：「可能只有等到情況變得更糟，雙方才會意識到進一步升級會給自己帶來嚴重損害。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

