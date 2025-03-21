特朗普上台對北京有利？學者：美國影響力減　助中國發展地緣利益

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江3月20日在「解讀兩會」論壇的對話環節上回應主持人提問時表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮，短期內對中國帶來的挑戰遠大於機遇，但長期則是機遇大於挑戰。美國主動承認世界是多極，有利於中國地緣政治發展。



李明江分析，中美貿易戰迫使製造業者把部份產能從中國轉移至東南亞、東歐和墨西哥等地，對中國就業造成很大壓力，由此引發許多大學畢業生短期內找不到工作等連鎖反應，影響中國國民收入、消費和社會穩定。

他強調，中美科技競爭現在仍只是開始，還沒有進入白熱化階段，目前中國企業還可以鑽漏洞規避美國制裁，未來美國對中國的科技打壓將更加嚴厲，中國將承受更大影響。

2025年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）總統包廂內擺姿勢拍照。（Reuters）

儘管如此，從全球地緣政治角度來看，若特朗普完成第二總統任期，李明江認為對中國外交利大於弊。

李明江說，多極化是中國過去幾十年一直想要達到的目標，如今不需要費那麼大力氣就能實現。隨着美國主動降低在全球事務和國際政治的影響力，並承認世界是多極，對中國來說「是一個很重大的國際戰略目標在逐步實現」。

他進一步指出，這將有助於中國改進與歐洲、日本的關係，以及擴展在東南亞的影響力等。

出席同場論壇的南大經濟學榮譽教授陳光炎也提到，特朗普上台後再次退出巴黎氣候協定，為中國提供一個非常重要的戰略機遇，「在綠色技術方面，中國會愈來愈佔據領導地位，獲得巨大的經濟利益」。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

另一名嘉賓、華僑銀行亞洲地區研究與策略主管謝棟銘指出，特朗普第一個任期開打的貿易戰1.0，中美博弈時更側重意願；到了如今的貿易戰2.0，則更側重能力。「中國現在如果要反擊，就應該把美國打貿易戰的能力拉下來。」

謝棟銘分析，美國接連對華加征兩輪關稅後，中國企業很難進一步讓利；加征的20％關稅里，約有四分之三會最終傳導到美國。中國可以向美國「出口通脹」，攻擊當前美國經濟的痛點。

因此，謝棟銘認為中國應保持人民幣匯率穩定，而不是貶值。他說，2018年中國通過人民幣貶值扛過了第一輪貿易戰，但人民幣貶值是對海外消費者的補貼。「在當前博弈下，中國應該減少對海外消費者的補貼，增加對國內消費者的補貼。」

有現場觀眾提問特朗普是否會落實所謂的「海湖莊園協議」，即重構以美元信用貨幣為主導的國際貨幣體系，讓美元貶值。謝棟銘回應說，上述協議落實的可能性低於50%，但也提醒有關風險不能完全低估。他指出，特朗普想要把製造業帶回美國，在強勢美元情況下很難實現。

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

「解讀兩會」論壇自2020年起，每年由《聯合早報》與通商中國聯合主辦。今年的論壇以「中國對特朗普2.0的回應」為題，吸引約200人報名出席。

除了李明江、陳光炎和謝棟銘這三名主講嘉賓，論壇也邀請紀源資本（GGV Capital）管理合夥人徐炳東和雲深處科技渠道總監程宇行兩名商界人士參與主題對話。對話環節由《聯合早報》副總編輯韓詠紅主持。

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