特朗普推動關閉教育部　一文了解3大重點：實為注定失敗之舉？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月20日簽署行政命令，推動關閉美國教育部。由於美國現代史上從沒有一位總統試圖關閉內閣級別的政府機構，此舉被外界視為他上台後最激進措施。本文將闡述美國教育部的功能、特朗普此舉將帶來的影響，以及總統是否真的有權關閉教育部。



英國《衛報》報道，關閉教育部是美國右派數十年來的目標，他們希望各州份能夠不受聯邦政府的影響來經營學校。特朗普簽署相關行政命令時解釋，此舉將把教育歸還給各州，讓它回到原本屬於它的地方。

教育部有何職責？

美國教育部是由前總統卡特（Jimmy Carter）於1979年創建的內閣級機構，負責監督國家教育政策。該部門管理的預算約為2,680億美元（約2萬億港元），擁有約4,400名員工。

教育部的職責包括分配聯邦教育財政援助、收集美國學校數據、審查重大教育問題、執行禁止歧視的聯邦教育法和實施國會教育相關立法。

2025年3月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮舉行的活動中，簽署推動關閉教育部的行政命令。（Reuters）

該機構還負責管理聯邦學生援助項目，向當地超過1,300萬名學生提供數十億美元的資助和貸款。該機構還負責監督特殊教育、英語學習和弱勢學生教育相關的計劃。

廢除教育部須國會批准

美國法律規定，單靠總統簽署的行政命令並不足以廢除包括教育部在內的整個內閣級部門，相關決定還須要經國會批准，而這也是美國右派過去有意廢除教育部門卻未能做到的主因。

美媒稱，特朗普政府官員已承認這項限制，並證實他們確實未在在國會獲得足夠的票數來徹底關閉教育部。

因此特朗普的行政命令基本上是指示教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）「採取一切必要措施」協助關閉部門，並在現有行政權力範圍內展開工作。這可能包括重組某些職能，縮小教育部規模，並可能將特定教育相關權力歸還給各州。

圖為2025年3月20日，美國華盛頓，美國教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）出席總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令廢除教育部的活動。（Reuters）

短期影響有限

報道指，大規模削減教育部將為美國5000萬間公立學校學生帶來巨大的不確定性，但由於各地的學校主要在州和地方政府控制下運作，且本年的年度預算已經確定，短期內大多數學生的日常教育或不會發生太大變化。

然而，由於保障弱勢學生的相關聯邦法律由教育部執行，削減甚至撤銷該部門的計劃或可能對弱勢學生造形長期的負面影響。

2025年3月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮舉行的活動中，簽署推動關閉教育部的行政命令。（Reuters）

另外，聯邦學生貸款系統則存在很大的不確定性，目前該系統管理着4,300多萬美國人、約1.69萬億美元的未償還債務。

不過，白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）指出，學生貸款與助學金的批出仍交由教育部負責，因此正在償還學貸的學生短期內應不會面臨太大的變化。