歐盟峰會｜匈牙利總理歐爾班批澤連斯基：對話方式不友善

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）20日在X平台發布的採訪影片中，批評烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在歐盟領導人峰會「以不友善方式」進行對話，表現如像已加入歐盟般，意指烏克蘭作為非歐盟成員態度傲慢。



歐爾班說：「烏克蘭總統混淆角色。他的行為就好似烏克蘭已入歐盟，因此可以使用更尖銳語氣。但實際上他不可以這樣，他僅是一個想要加入歐盟的請願者。」

除不滿澤連斯基外，歐爾班還試圖說服歐盟其他領導人「不要進行軍事冒險」，而是支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的和平解決計劃。

2025年3月20日，比利時布魯塞爾，圖為歐爾班（Viktor Orban）出席領導人峰會。（Reuters）

匈牙利總理歐爾班一直反對向烏克蘭加大軍援，且不同意烏克蘭加入歐盟。在20日舉行的歐盟27國領導人峰會上，僅匈牙利一國反對支持烏克蘭，剩餘國家以「26個政府領導人堅定支持」的附錄文件表達挺烏。