美國FCC調查華為等九間中國公司　指涉以非法手段規避美國制裁

美國聯邦通訊委員會（FCC）周五（3月21日）表示，正在調查華為等九間中國公司，懷疑他們企圖通過不受美國監管的方式規避制裁，以繼續在美國開展業務。



路透社報道，FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，委員會相信名單上的這些中國公司，「正試圖通過以私營或『不受監管』的方式，繞過FCC的禁令，以繼續在美國開展業務」。

他強調將確定這些公司的營運範圍並採取行動，以「封堵它們規避美國禁令的漏洞。」

美國此前以危害國安為由，禁止中國公司在美國提供電訊服務。目前這些公司尚未對此發表評論。

2025年2月28日，中國上海，圖為一間華為零售店。（Reuters）

這九間中國公司分別是華為科技、中興通訊、海康威視（Hikvision）、中國移動、中國電信、海能達通訊（Hytera Communications）、大華技術、太平洋網絡有限公司（Pacific Networks）、中國聯通（美國）。