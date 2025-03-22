美國FCC調查華為等九間中國公司 指涉以非法手段規避美國制裁
撰文：官祿倡
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美國聯邦通訊委員會（FCC）周五（3月21日）表示，正在調查華為等九間中國公司，懷疑他們企圖通過不受美國監管的方式規避制裁，以繼續在美國開展業務。
路透社報道，FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，委員會相信名單上的這些中國公司，「正試圖通過以私營或『不受監管』的方式，繞過FCC的禁令，以繼續在美國開展業務」。
他強調將確定這些公司的營運範圍並採取行動，以「封堵它們規避美國禁令的漏洞。」
美國此前以危害國安為由，禁止中國公司在美國提供電訊服務。目前這些公司尚未對此發表評論。
這九間中國公司分別是華為科技、中興通訊、海康威視（Hikvision）、中國移動、中國電信、海能達通訊（Hytera Communications）、大華技術、太平洋網絡有限公司（Pacific Networks）、中國聯通（美國）。
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