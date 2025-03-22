「米奇老鼠」意大利與遊客合照要求課金　被拒即變臉更拔刀勒索

最近，意大利南部旅遊勝地那不勒斯（Naples）出現了一名靠勒索遊客為生的「米奇老鼠」扮演者。這名裝扮者利用醒目的造型吸引遊客拍照，隨後強行索取費用。若遊客拒絕，他甚至會拔刀威脅。目前，當地警方正全力追捕此人。



英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，這名男子常活動於著名的托萊多大街（Via Toledo），通過米奇老鼠的造型吸引遊客與其拍照。不過，一旦遊客拒絕付費，他的態度就變得咄咄逼人。

那不勒斯地方議員博雷利（Francesco Emilio Borrelli）已將多份舉報材料提交給警方。舉報者稱，這名裝扮者曾當街拔刀威脅他們。

博雷利說：「我們收到多起關於此人的舉報。他喬裝成米奇老鼠，威脅並勒索那些與他拍照的遊客和市民。有些片段顯示，該男子甚至攜帶武器。」

他補充稱：「我們不能容忍這種行為在城市旅遊區內橫行。這不僅破壞那不勒斯的形象，還在市民和遊客之間製造恐懼。」他呼籲展開徹底調查，查明事實，並在指控屬實的情況下採取法律行動。

一些遊客在社交媒體上分享了他們的不安經歷。一名女遊客說：「我超級興奮，讓女兒和米奇老鼠拍了一張照片。但現在才發現，他會隨身帶着刀，逼迫不付錢的人。謝天謝地我們逃過一劫。」

那不勒斯警方正在追捕這名疑犯，爭取儘快將其拘捕歸案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

