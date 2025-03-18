紐約男子當街食死老鼠　扯開皮毛就啃「口含鼠肉」｜有片慎入

《紐約郵報》3月15日報道，有美國民眾近日在紐約市街頭拍到一名男子坐在路邊吃死掉的老鼠。從影片可見，該名男子疑似扯開老鼠皮毛後一口咬下鼠肉，還含着鼠肉，口中念念有詞，未有即時吞下。該名男子的舉動，嚇壞了路人和網民，並在網上引起熱議。



報道指，有關影片本月初在社交平台Instagram開始瘋傳。這段1分15秒的影片是在紐約莫特黑文（Mott Haven）149街和第三大道交叉口拍攝的。片中一名戴藍色鴨舌帽、穿厚外套、拖鞋和戴手套的男子坐在行人路一處門廊前，手持老鼠屍體「用餐」。

2025年3月7日，社交平台Instagram上有人發布一段影片，拍到紐約市街頭一名男子坐在路邊吃死掉的老鼠。（Instagram/ newyorkchity）

影片中可聽到有一女子在講話，不斷重複「他XX的吃了它！」「這太瘋狂了。」

Instagram有不少網民在影片下方評論，有人表示厭惡，直呼「太噁心！」，也有人表示：「多虧了拜登總統（Joe Biden）。」、「新的疫情要來了，3，2，1......」、「這就是美國，讓全世界羡慕。」

另一方面，有網民猜測，片中男子可能是露宿者，可能因為肚子餓、沒錢買食物，所以要吃老鼠。有人則推測，男子可能有精神問題，才會吃死老鼠。

還有人展現同情心：「為什麼沒有人阻止他，主動請他吃頓飯？」「放下你的手機，記錄這一刻對他沒有益處。」