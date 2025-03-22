Elon Musk否認於美國防部聽取「對華作戰計劃」　呼籲起訴泄密者

Tesla創辦人、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）3月21日到訪美國國防部，與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）會面。《紐約時報》早前聲稱，前者會聽取關於美國軍方應對可能與中國爆發戰爭計劃的簡報，但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及馬斯克已否認消息。馬斯克在會晤前於社交媒體上威脅，將對國防部內的泄密者採取法律行動。



路透社21日報道，這是馬斯克首次在五角大樓與赫格塞思會晤，2人進行了約80分鐘的會談，目前尚不清楚其他將軍是否以視訊方式參加會議。

馬斯克在會晤前於社交媒體X上指出，他會聽取有關中國簡報的報道根本並非事實，批評《紐約時報》是政治宣傳機器。

2025年3月21日，路透社這張從一段影片中截取的截圖中顯示，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和美國防部長皮特赫格塞思（Pete Hegseth）在華盛頓特區五角大樓會晤時一起開懷大笑。（Reuters）

他強調：「我期待國防部那些向《紐約時報》惡意泄露虛假資訊的人會遭到起訴，他們（的行為）一定會被發現。」

《紐約時報》發言人則表示，官方進行的泄密調查，旨在阻止記者與消息來源之間的溝通，並破壞媒體披露潛在重要資訊的能力。