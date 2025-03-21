美國3人向Tesla掟燃燒彈被控重罪　加拿大80架Tesla遭刑毁

富豪馬斯克（Elon Musk）自加入美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府後，針對他的抗議大幅上升，其旗下電動車生產商特斯拉（Tesla）屢受攻擊。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）於3月20日發聲明稱，3人因涉嫌向Tesla汽車和充電站投擲燃燒彈，已被控以嚴重罪名。



與此同時，加拿大安大略省城市Hamilton有Tesla經銷店於19日遇襲，約有80輛Tesla汽車遭刑毀，包括刮花、刺破輪胎及其他損壞。當局正在翻查閉路電視錄影，並尋求公眾提供線索。



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《今日美國》（USA Today）報道，司法部新聞稿未公開被告的姓名，也沒有公布起訴罪名，但指每名被告「被控以嚴重罪名，最低刑罰為5年監禁，最高為20年監禁」。

司法部長警告勿加入「國內恐怖主義浪潮」

部長邦迪發聲明稱，罪犯免受懲罰的日子已經結束，今次檢控是一個警告，任何人如你加入這波針對Tesla的「國內恐怖主義浪潮」，都將被司法部關進監獄。

圖為2025年3月14日，加州洛杉磯民眾在一家Tesla經銷店外抗議。（Reuters）

司法部公布3宗案件，分別為俄勒岡州一名持AR-15步槍的被告，向一家Tesla經銷店投擲了大約8個燃燒彈。另一人在科羅拉多州試圖向Tesla的汽車投燃燒彈被捕，當局其後發現更多製造燃燒彈的材料。最後一人在南卡羅來納州以燃燒彈焚毀Tesla充電站，並寫有針對特朗普的褻瀆言論。