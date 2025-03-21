特斯拉著名投資人：Tesla需要新CEO　馬斯克身兼多職時間不夠

在馬斯克（Elon Musk）深度參與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府後，他的政治影響力逐漸上升，而特斯拉（Tesla）卻亮起了「紅燈」。去年12月以來，該公司股價腰斬，董事會成員和高層紛紛拋售其股票。與此同時，特斯拉面臨着銷量下滑、遭遇強烈抵制等困境。



特斯拉最早的投資人之一、Gerber Kawasaki財富投資管理公司CEO格伯（ Ross Gerber）3月19日對英國天空新聞（Sky News）表示，特斯拉已陷入危機，身兼多職的馬斯克時間過於緊張，他要麼放棄在特朗普政府的工作，要麼辭去特斯拉CEO一職。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

格伯稱，特斯拉擁有「最好的電動汽車」，在應對氣候變化方面是一家至關重要的公司，但是，特斯拉的聲譽正被馬斯克摧毀，銷量直線下降。

「我是少數以投資者和用戶身份與特斯拉合作超過十年的人，也是最了解這家公司的人。」格伯表示，自從馬斯克2022年收購推特（Twitter）以來，投資人們就開始擔心，「因為他缺乏專注，在那段時間發了很多垃圾信息。但當時我不知道事情會發展到這個地步。」

格伯表示，每個人的時間都是有限的，馬斯克現在致力於在特朗普政府的工作，「那才是他花時間的地方，他沒有在經營特斯拉。」「我覺得特斯拉需要一個新的CEO，我決定從今天開始表達這個觀點，這是我第一次在節目上這麼說。是時候找人來管理特斯拉了。」格伯說。

他表示，特斯拉已經被忽視太久了，「所以，要麼埃隆（馬斯克）放棄其他工作，回到特斯拉當CEO，要麼他就專心留在政府，繼續做他正在做的事。」

「所以你的意思是，如果馬斯克不打算辭去政府的工作，他就得（從特斯拉）走人？」主持人追問。「是的，我認為是時候了。」格伯給出了肯定的回答。

圖為2025年2月26日，美國華盛頓州雷德蒙德（Redmond）的SpaceX 和 Starlink 的大樓外，有民眾舉行抗議富豪馬斯克（Elon Musk）的活動。（Reuters）

自去年12月以來，特斯拉的市值已暴跌逾8000億美元（約6.2萬億港元）。據美國廣播公司（ABC）18日報道，由於特斯拉股價連續下跌，該公司的幾名董事會成員和高管最近幾周一共拋售了總價值超1億美元（約7.77億港元）的特斯拉股票。

與此同時，特斯拉在美國乃至全球範圍內的銷量也大幅下降。根據金融分析公司標普全球（S&P Global）的數據，今年1月，特斯拉美國銷量下降了約11%。其他數據也顯示，特斯拉1月的歐洲銷售額較去年同期暴跌了約50%，2月在中國的出貨量較去年同期也下跌了49%。

在天空新聞看來，特斯拉銷量下滑的原因很大程度上與西方市場電動汽車需求下滑，以及中國競爭對手的挑戰有關。

有分析認為，馬斯克的政治立場讓特斯拉銷量雪上加霜。《華爾街日報》稱，2022年，在馬斯克涉足政治之前，汽車諮詢公司Strategic Vision發現，有22%的受訪者表示他們下一次購車時「肯定會考慮」特斯拉，但到2024年夏天，這一比例已降至7%，並一直維持在這一水平。

2025年3月1日，美國紐約市，人們在Tesla經銷店進行抗議。（Reuters）

Strategic Vision總裁愛德華茲（Alexander Edwards）此前表示，這種急劇下降在汽車行業中是罕見的，「而且，我們沒有看到任何回升跡象。」愛德華茲認為，特斯拉以前對注重環保的購車者有吸引力，但現在馬斯克政治立場「右傾」，這兩者是互相矛盾的。

值得一提的是，近期全美多地特斯拉門店爆發反馬斯克示威，特斯拉設施遭到人為破壞，還有特斯拉車主被攻擊為「納粹」或收到威脅信息。

馬斯克17日在社交平台X發文，抱怨外界對他的不滿，並將其歸咎於「覺醒病毒」。「我的公司生產人們喜愛的優質產品，我從未傷害過任何人。為什麼我會遭受仇恨和暴力？因為我對『覺醒寄生蟲』及其控制的人類來說是一個致命的威脅。」馬斯克寫道。

本文獲《觀察者網》授權轉載

