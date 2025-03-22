特朗普縮減美國全球媒體機構規模　美國之音員工提告要求撤回命令

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月14日簽令縮減7個聯邦機構規模，當中包括美國之音（Voice of America）的母機構美國全球媒體機構（USAGM）。美國之音記者及其工會21日對此提出起訴，稱特朗普決定損害了美國第一修正案所賦予的言論自由權以及侵犯了國會的財政權，要求法院下令特朗普撤回相關決定。



路透社21日報道，原告人在紐約聯邦法院提出訴訟，他們在起訴書提到，美國之音以及同樣受特朗普行政命令所影響的自由歐洲電台和自由亞洲電台此前每週擁有超過4.25億聽眾。

他們聲稱，隨着上述新聞機構的停運， 世界許多地方將失去重要的客觀新聞來源，最終由各地受審查的國營媒體填補這一空白，強調這將增強世界各地獨裁政權的氣焰。

路透社這張攝於2025年3月16日的照片中，可以看到新聞機構美國之音 (VOA) 位於華盛頓特區的工作大樓。（Reuters）

報道稱，美國之音成立於第二次世界大戰高峰期，旨在打擊納粹德國的政治宣傳，隨後逐漸發展成為一個國際媒體機構，透過網路、廣播和電視等方式以40多種語言在世界各地播放新聞。