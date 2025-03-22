路透社：美國擬讓TikTok非中國投資者增股　收購美國業務

TikTok不賣就禁的寬限期將於4月5日到期，路透社引述兩名消息人士的話說，由白宮主導的談判正圍繞一項計劃展開，即讓TikTok母公司字節跳動最大的非中國投資者增持股份，並收購TikTok在美國的業務。



據知這項計劃涉及為TikTok分拆出一個美國實體，並將中國在新業務中的所有權降至低於美國法律要求的20%門檻，從而讓TikTok免於面臨美國禁令。

Tiktok：圖為2022年8月22日路透社拍攝的設計圖片，當中可看到TikTok應用程式標誌。（Reuters）

另外，人工智能（AI）公司Perplexity星期五（3月21日）也表明有興趣收購TikTok。公司在博客文章中闡述了將公司AI驅動的網路搜索功能與TikTok整合的願景，希望打造世界上最好的搜索體驗。

Perplexity說，公司擁有獨特的優勢，可在不造成壟斷的情況下重建TikTok算法。它將在美國的數據中心為TikTok建設基礎設施，並在美國的監管下進行維護。

Perplexity也承諾，要讓TikTok用戶在觀看影片時能夠交叉驗證訊息，以檢查其真實性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

