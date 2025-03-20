TikTok挑戰害人！女童將玩具「放微波爐加熱」拿出爆炸致燒傷毁容

美國密蘇里州一名7歲女童塞爾比（Scarlett Selby），在嘗試一個在TikTok上流行的挑戰時，將一個軟綿綿的凝膠狀玩具放入微波爐中加熱，拿出後不久，玩具竟然在她的面前爆炸，炙熱黏液噴向女童的臉上和胸口，女童不斷慘叫，父親想救她結果自己的手也被黏住。



根據《紐約郵報》報道，受害者女童父親、44歲的喬希．塞爾比（Josh Selby）回憶這場可怕的遭遇時表示：「一切發生得太快了，我聽到她尖叫，那是撕心裂肺的尖叫聲。」

有關斯加麗的傷勢：（按圖了解）



女童當時正在模仿她在TikTok和YouTube上看到的一個挑戰，將一個名為「NeeDoh」的凝膠玩具放入雪櫃冷凍，然後放進微波爐加熱幾秒鐘，讓它變得更有彈性。這個玩具是由凝膠製成，內部填充了聚乙烯醇。

女童父親塞爾比說：「前一天晚上她把NeeDoh方塊冰凍了，第二天她拿給我看，那個方塊變得堅硬如石頭，她還拿來玩。接着她把它放進微波爐，我看着她把玩具從微波爐拿出來，還用手摸了摸確認溫度不會太燙。」

但女童看似無害的實驗卻出了驚人意外，那個凝膠狀的玩具突然爆炸，滾燙的膠狀物噴濺到女童臉部和胸口。塞爾比聽到女兒痛苦地尖叫，趕緊跑過去試圖把燒焦的膠狀物從她身上和衣服上刮下來，父親哀嘆表示：「每當我碰到她，我的手就會黏在她身上。」他不得不把女兒的衣服從身上扯下來，因為那些凝膠也黏在上面。

塞爾比開車花了30分鐘，把女兒送到聖路易斯兒童醫院（St. Louis Children's Hospital），醫生們擔心女童嘴唇上的燒傷可能導致呼吸道腫脹和閉塞，因此讓她進入人工昏迷狀態，並持續了3天。

女童的嘴唇燒傷嚴重，在住院一周期間都必須靠餵食管進食。醫生最後決定不幫斯嘉麗做皮膚移植手術，但她的母親阿曼達（Amanda Blakenship）擔心日後可能還是需要，因為她的「疤痕太嚴重」。

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阿曼達表示：「和醫生討論過後，我們打算再觀察幾年，等她大約12歲時，視她身體發育的情況而定。要看疤痕是否會隨着她的成長而拉伸。我們仍然每天在傷口上塗抹乳膏和矽凝膠軟膏，那些突起的疤痕非常明顯。」

阿曼達說，女兒留下的不只是身體上的疤痕，她曾看到女兒洗完澡後對着鏡子哭泣。儘管留下了可怕的疤痕，阿曼達仍然認為「她依然美麗，那些疤痕造就了現在的她」。

凝膠狀玩具「NeeDoh」製造商Schylling Toys尚未回應此事，不過他們在網站上有一則警告：「請勿加熱、冷凍或微波加熱，可能導致人身傷害。」同時，TikTok在網站上警告，該平台「不允許展示或宣傳危險活動、挑戰或暴力行為。包括大冒險、遊戲、把戲、不當使用危險工具、食用有害健康的物質，或其他可能導致嚴重身體傷害的類似活動。」

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