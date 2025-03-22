提防富士山爆發　日本專家小組發防災指引　火山灰達30厘米要撤離

日本最高峰富士山（Mount Fuji）逾300年未發生大規模爆發，但為應對一旦可能發生的再次爆發、出現大量火山灰情況，當地政府任命專家小組制定防災措施。專家小組3月21日發布指引建議，首都圈居民應盡量留在家中，若果火山灰沉積厚度達30厘米以上，受影響居民要撤離。



據日媒報道，專家小組建議根據火山灰嚴重程度將情況分四個階段，由火山灰達3厘米的第一階期，至火山灰達30厘米的第四階段。

2024年11月6日，富士山頂峰觀測到有積雪形成，今年比過去130年形成得都晚，創下了新的記錄。（Reuters）

富士山上次爆發是在1707年，持續兩周。專家小組判斷類似規模的火山爆發，可能會使東京、神奈川縣和其他地區覆蓋10厘米或以上的火山灰，但小組也認為由於東京周邊人口稠密，一時間疏散全部居民幾乎無法做到。

專家小組認為在首三個階段，即火山灰為30厘以下時，雖然火山灰不會對戶外工作的人造成直接傷害，但長期看可能會導致健康問題，建議居民待在家中，不進行非必要外出。

2024年12月1日，日本富士山前的東京都市景象。（Getty Images）

若火山灰達超過30厘米，即進入第四階段時，火山灰夾雜雨水將增加重量，令木製房屋有倒塌風險，建議受影響居民撤離。

專家還建議居民最好準備兩週的生活必需品，政府則應建立火山灰預報系統，並擬定安全疏散路線。

該專家小組負責人表示，由於日本多年未經歷大面積的火山爆發，因此尤其要對防災做好準備。