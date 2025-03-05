日本山梨縣漲富士山吉田路線通行費至每人4000日圓　夏登山季生效

日本山梨縣議會3月4日通過相關法規修正案，將富士山其中一條登山道「吉田路線」的通行費，從現行的每人2000日圓（約104港元）提高至4000日圓（約207港元）。



共同網報道，為迎接今年夏天的登山季，除通行費漲價外，這次也會提前關閉位於富士山5合目吉田口登山道的閘門。閘門關閉時間將從原本的下午4點，提前至下午2點。合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目

2015年7月2日，日本山梨縣富士吉田市，數名登山者沿著小徑步道登上富士山。（Getty）

山梨縣介紹，徵收到的通行費將用於實施限制所需的人工費和安全措施等費用。為避免過多登山客湧至富士山，山梨縣政府從2024年夏天開始實施新的管制措施，包括在吉田口登山道處設置閘門，限制遊客入閘時間，並向登山客收取通行費。

富士山的攻頂登山路線有4條，其中吉田路線位於山梨縣內，其餘3條登山路線位於靜岡縣。靜岡縣政府此前並未對登富士山遊客進行管制，不過其計劃從今夏起與山梨縣同步實施各項管制措施。