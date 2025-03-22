以色列防長威脅：若哈馬斯不釋放剩餘人質　將「永久佔領」加沙

近日來，以色列打破停火協議，再次對加沙地帶發動空襲和地面軍事行動。



據美媒報道，當地時間3月21日，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）威脅說，如果哈馬斯（Hamas）不釋放剩餘人質，以色列將「永久佔領」加沙、維持永久駐軍，並迫使其加沙居民流離失所。

卡茨稱，他已指示軍方奪取加沙部分地區並疏散當地居民，並保證將繼續對加沙地帶進行海陸空三方打擊。他表示，哈馬斯拒絕歸還所有人質可能導致「以色列永久控制該領土」。「只要哈馬斯繼續拒絕，他們就會失去越來越多的土地，這些土地將被劃歸以色列。」他宣稱。

卡茨表示，以色列堅持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）的提議，即要求哈馬斯「提前分兩個階段釋放所有人質，不論生死，期間實行停火，但前提是不會危及以色列的安全利益」。

據報道，以色列官員正加大對哈馬斯的施壓力度，要求其歸還留在加沙的剩餘59名人質，以方認為其中多達24人可能還活着。剩餘人質中，包括一名美籍以色列人亞歷山大（Edan Alexander），以及在囚禁期間死亡的四名美國公民的遺體。爭取亞歷山大獲釋，是特朗普政府的首要任務。

圖為2024年10月7日在美國紐約市，共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）與人質Edan Alexander的家屬合照。（Getty Images）

美媒《華爾街日報》援引分析認為，這似乎是一種施壓策略，不太可能完全實施。

英國倫敦國王學院戰爭研究系政治學家布雷格曼（Alan Futerman）說：「卡茨基本上是在告訴哈馬斯，『要麼你們釋放人質，要麼我在加沙建立定居點』。」以色列智庫國家安全研究所高級研究員約爾·古贊斯基表示：「以色列似乎正試圖找到各種手段來迫使哈馬斯同意協議。」

報道稱，內塔尼亞胡政府在國內面臨着確保人質釋放的壓力，特別是以色列人注意到在停火協議下獲釋的一些人質變得憔悴、受傷和精神崩潰之後。最近的民意調查顯示，公眾對戰爭的支持正在減弱，大多數人支持結束戰爭以確保人質獲釋。

2025年3月19日，加沙地帶，圖為一輛坦克在加沙與以色列領土邊境附近的加沙一處行駛。（Reuters）

不過，據美聯社14日報道，多名美國和以色列官員透露，美以已與東非國家蘇丹、索馬里以及「索馬里蘭」地區官員進行接觸，討論根據美國總統特朗普提出的「驅逐」加沙巴勒斯坦人的計劃，使用他們的領土作為巴勒斯坦人的潛在接收地。

當地時間18日凌晨，以色列國防軍突然對加沙地帶展開大規模空襲。19日，以色列軍方稱，已在加沙地帶發起「有針對性的地面行動」，並奪取了部分關鍵地區。哈馬斯批評「以色列單方面撕毀」停火協議。

2025年3月19日，在以色列軍隊對加沙北部的多個社區進行猛烈襲擊後，以色列軍隊下令疏散這些社區，巴勒斯坦人紛紛逃離家園。（Reuters）

加沙衛生部門20日表示，自18日開始空襲以來，以色列軍事行動已造成500多人死亡，其中許多是兒童。但數據並未具體說明其中包含多少是戰鬥人員。

《以色列時報》報道指出，此前以色列與哈馬斯的停火協議第一階段於1月19日生效，但戰火重燃似乎標誌着以色列針對哈馬斯的軍事行動重新開始。停火協議本應在本月初進入第二階段。按照第二階段設想，以色列應完全撤軍，並同意永久性結束戰爭，以換取剩餘人質獲釋。

18日，中國常駐聯合國代表傅聰在安理會會議上表示，中方對來之不易的停火局面被破壞感到遺憾，對以色列在加沙再次挑起戰火表示嚴重關切，並予以強烈譴責。傅聰強調，中方敦促以色列放棄使用武力的執念，立即停止對加沙的軍事行動，停止對加沙平民的集體懲罰。

本文獲《觀察者網》授權轉載

