以色列襲黎巴嫩增至7死40傷　報復火箭炮襲擊

以色列周六（3月22日）指攔截3枚自黎巴嫩南部射向以色列北部的火箭炮，之後以炮擊回應。真主黨否認施襲，稱仍致力遵守停火協議。以軍再對黎巴嫩施襲，黎巴嫩南部多個地區發生爆炸。黎巴嫩衛生部指襲擊造成至少7死40傷，包括一名兒童。



綜合半島電視台、路透社報道，以色列自火箭炮事件後二度襲擊黎巴嫩，其中南部最大城市提爾（Tyre）、Kfarmilki與Adsheet等地傳來爆炸。以軍證實正打擊真主黨目標，包括擊中一個真主黨的指揮中心與武器庫等作戰設施。

黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）要求軍方採取一切必要措施，確保南黎安全，強調不希望重回戰爭，外長Youssef Rajji稱已接觸美國、法國、歐盟與約旦的外交官員，要求對以色列施加外交壓力，控制南部的緊張局勢。

報道指真主黨自去年11月達成停火以來保持克制，旗下成員Hassan Ezzeddine在黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）表示不排除動用武力回應以色列，他稱真主黨耐心有限，組織以及黎巴嫩人擁有自衛權利。

英國外交大臣林偉德（David Lammy）在社交平台呼籲各方保持克制，以確保停火協議能夠令雙方保持和平。