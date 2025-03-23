土耳其伊斯坦堡市長首次出庭　審訊時否認所有指控

土耳其伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）被拘留後首次出庭受審，預計法院很快會裁定是否將他釋放或羈押候審。



路透社報道，伊馬姆奧盧是土耳其反對派重要人物，也是總統埃爾多安的主要政敵，因涉嫌腐敗和恐怖主義於星期三（3月19日）遭警方拘留。他星期六（22日）深夜首次出庭面控，根據路透社看到的文件，他在接受反恐警察審訊期間共回答至少70個問題，並否認所有指控。

文件顯示，伊馬姆奧盧聲稱自己和同僚面臨難以想像的指控和誹謗。他也隱晦地影射埃爾多安，表明：「我們的國家必須盡快擺脫這種認為有權採取一切手段保護（領導）地位的心態。」

土耳其電視台報道稱，法院預計星期天（23日）凌晨裁定是否釋放伊馬姆奧盧，或是將他羈押候審。

伊馬姆奧盧所在的主要反對黨共和人民黨稱，拘留伊馬姆奧盧的行為是出於政治動機，並呼籲他的支持者舉行合法示威。

自伊馬姆奧盧被拘留以來，土耳其人已接連數天在國內多個地區抗議。他出庭面控當天，數千人在伊斯坦堡市政大樓和法院外聚集，數百名警察鎮守示威現場，市政大樓外的抗議活動還發生警民衝突。

本文獲《聯合早報》授權轉載

