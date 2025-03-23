特朗普中東特使：澤連斯基大致上已接受烏克蘭不加入北約

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）說，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）大致上已接受烏克蘭無法加入北約的事實。



威特科夫周五（3月21日）受訪時說，澤連斯基和烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）「已經在很大程度上接受他們不會成為北約的一員」。「如果要和俄羅斯達成和平協議，烏克蘭不能成為北約的一員，我認為這在很大程度上已被接受。」

2025年3月6日，美國華盛頓白宮西翼，中東特使威特科夫（Steve Witkoff）向媒體發表講話。（Reuters）

威特科夫也說，烏克蘭領導人已同意舉行大選。烏克蘭本應去年舉行大選，但因國家處於戰時狀態而推遲選舉。

據烏克蘭高層一名消息人士透露，烏克蘭希望在即將於沙特阿拉伯舉行的談判中，至少就局部停火達成協議。

美國談判代表周一（24日）將在沙特分別與烏克蘭和俄羅斯代表團會晤。美國特使凱洛格（Keith Kellogg）形容此次會談為「酒店房間之間的穿梭外交」。

2025年2月20日，俄烏戰爭期間，美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時握手。（Reuters）

烏克蘭消息人士說，烏方仍然希望就停火達成協議，至少停止對能源設施、民用基礎設施以及黑海地區的襲擊。

烏克蘭代表團將由防長烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領，他將負責就落實停火協議相關的課題進行「技術討論」，包括哪些設施不可攻擊以及如何監督停火。

俄羅斯代表團則由前副外長卡拉辛（Grigory Karasin）和俄羅斯聯邦安全局高級官員貝塞達（Sergei Beseda）率領，兩人都不被視為高層級的決策者。

2025年3月14日，俄羅斯莫斯科，圖為普京通過視像參與國安會議。（Reuters）

俄烏原本同意30天內互不攻擊能源基礎設施。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周二（18日）下達相關指令，但基輔兩天後稱莫斯科未遵守承諾。烏克蘭上周同意接受美國的建議，實施海陸空全面停火30天，但俄羅斯拒絕。

俄烏雙方的空襲行動有增無減。烏克蘭空軍周六（22日）稱，俄羅斯凌晨發射179架無人機，其中100架被擊落，另有63架失蹤，可能是受到電子干擾；俄羅斯國防部稱，周六凌晨攔截47架烏克蘭無人機，有六人受傷。

德國再為烏提供30億歐元軍援

德國周五批准30億歐元（約2,537億港元）的新軍事援助，用於為烏克蘭提供防務裝備，包括彈藥、無人機、裝甲車和防空系統，協助烏克蘭與俄軍作戰。

2024年6月11日，圖為澤連斯基在德國視察軍事基地。（Reuters）

此前，德國2025年財政預算案中已撥款40億歐元作為對烏軍援，另外德國也批准2026年至2029年向烏克蘭提供軍援83億歐元（約6,766億港元）。

德國政府發言人說，最新批准的援烏配套將包括德產的Iris-T防空系統，這個系統還未開始建造，將在未來兩年內交付。

2025年3月16日，烏克蘭頓涅茨克州（DonetskOblast）的察蘇夫雅（Chasiv Yar）附近，烏軍士兵向前線俄羅斯軍隊發射120毫米迫擊砲。（Reuters）

德國是繼美國之後，烏克蘭的第二大軍援供應國，至今援烏金額高達280億歐元。隨着美國特朗普政府暫停對烏軍援，歐洲各國面臨越來越大的壓力，必須確保烏克蘭獲得足夠援助。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

